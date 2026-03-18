Абай облысында инвестициялық бағдарлама арқылы жоғары табыс табуға уәде берген алаяқ ұсталды
Абай облысының полиция қызметкерлері алаяқтық жасады деген күдікпен Астана қаласының 36 жастағы тұрғынын анықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысында күдіктінің инвестициялық бағдарлама арқылы жоғары табыс табуға уәде беріп, Бесқарағай ауданының 48 жастағы тұрғынының сеніміне кіргені белгілі болды. Ол жәбірленушінің ақшасын иемденген.
Келтірілген жалпы материалдық шығын көлемі – 1,7 млн теңге.
Жедел-іздестіру және тергеу іс-шараларының нәтижесінде күдіктінің аталған қылмысқа қатысы бары дәлелденді. Оған қатысты процессуалдық мәжбүрлеу шарасы ретінде келу туралы міндеттеме қолданылды.
Қазіргі уақытта оқиғаның барлық мән-жайын жан-жақты және толық анықтауға бағытталған тергеу амалдары жалғасып жатыр.
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript