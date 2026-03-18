Қоғам

Ұлттық киім күніне арналған мерекелік шеруге 5 мыңға жуық атыраулық қатысты

Ұлттық киім күніне арналған мерекелік шеруге 5 мыңға жуық атыраулық қатысты, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.03.2026 22:11 Сурет: Атырау облысының әкімдігі
Бүгін, яғни 18 наурызда, елімізде Наурызнама жалпыұлттық онкүндігі аясындағы Ұлттық киім күні тойланып жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Атырау көшелерін мерекелік көңіл-күй кернеп, ұлттық нақышқа сай киінген тұрғындар Сұлтан Бейбарыс даңғылынан Исатай мен Махамбет атындағы алаңға дейін жүріп өтті.

Сурет: Атырау облысының әкімдігі

"Бұл шеруді елдің басқа да өңірлеріне насихаттау мақсатында ұйымдастырдық. Оған қала тұрғындары мен қонақтары, мемлекеттік қызметшілер, түрлі компания өкілдері мен кәсіпкерлер қатысты", – деді Атырау қаласы әкімінің орынбасары Ердос Әбдісаттаров.

Сурет: Атырау облысының әкімдігі

Мерекелік шеруге 5 мыңға жуық атыраулық қатысып, қазақ халқының салт-дәстүріне, мәдениеті мен бай мұрасына деген құрметін білдірді.

"Ұлттық киімдер шеруіне отбасымызбен бірге келдік. Балалар қазақы бояуды сезінсе екен дедім. Жас ұрпақтың санасына өзіміздің салт-дәстүріміз арқылы ұлттық құндылықтарымызды сіңіруіміз керек. Ол — біздің міндетіміз",- дейді қала тұрғыны Альбина Жүнісова.

Сурет: Атырау облысының әкімдігі

"Осындай іс-шаралардың халықты жылдан-жылға біріктіре түсетіні қуантады. Өшкеніміз қайта жаңғырып келе жатқанын мақтан етеміз. Елімізде лайым бейбітшілік пен келісім болсын", – дейді қала тұрғыны Гүлсім Жақсылықова.

Сурет: Атырау облысының әкімдігі

Мерекелік шерудің нүктесі Исатай мен Махамбет атындағы алаңда қойылып, онда жергілікті өнерпаздар мен қазақстандық эстрада жұлдыздарының концерті өтті. Айта кетейік, мұндай шеру Атырауда осымен үшінші рет ұйымдастырылып отыр.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Наурызнама: 18 наурыз Қазақстанда ұлттық киім күні
09:48, 18 наурыз 2025
Наурызнама: 18 наурыз Қазақстанда ұлттық киім күні
Алматылық оқушылар ұлттық ойынды ұлықтады
15:13, 20 наурыз 2024
Алматылық оқушылар ұлттық ойынды ұлықтады
Түркістанда Наурыз мерекесі халықаралық деңгейде атап өтілді
17:58, 21 наурыз 2025
Түркістанда Наурыз мерекесі халықаралық деңгейде атап өтілді
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Четвёртая ракетка мира рассказала о состоянии своей руки перед началом турнира в Майами
00:44, 19 наурыз 2026
Четвёртая ракетка мира рассказала о состоянии своей руки перед началом турнира в Майами
В команде Усика объяснили, почему не состоялся бой с Уайлдером
00:10, 19 наурыз 2026
В команде Усика объяснили, почему не состоялся бой с Уайлдером
Стали известны все пары первого раунда плей-офф Восточной конференции КХЛ
23:33, 18 наурыз 2026
Стали известны все пары первого раунда плей-офф Восточной конференции КХЛ
Молодёжная команда "Барыса" проиграла в матче МХЛ
23:04, 18 наурыз 2026
Молодёжная команда "Барыса" проиграла в матче МХЛ
