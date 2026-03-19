#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+13°
$
482.49
556.75
5.79
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+13°
$
482.49
556.75
5.79
Қоғам

Екібастұз экономиканы табысты әртараптандыруды көрсетіп, моноқала санатынан шықты

Екібастұз экономиканы табысты әртараптандыруды көрсетіп, моноқала санатынан шықты, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.03.2026 11:15 Сурет: Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі
ҚР Ұлттық экономика министрлігі еліміздегі моноқалалар тізбесін жаңартты.

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі 2026 жылдың 19 наурызда таратқан ақпаратына сай, тиісті өзгеріс "Қазақстан Республикасы моноқалаларының тізбесін бекіту туралы" ҚР Ұлттық экономика министрінің 2023 жылғы 21 қарашадағы №248 бұйрығына енгізілді.

ҚР Премьер-Министрінің орынбасары – ұлттық экономика министрінің 2026 жылғы 10 наурыздағы №75 бұйрығына сәйкес Екібастұз қаласы моноқалалар тізбесінен шығарылды.

Тізбені жаңарту Мемлекет басшысының 2024 жылғы 2 қыркүйектегі Қазақстан халқына Жолдауында айтылған тапсырмасын орындау үшін жүргізілді. Құжатта елдің басқа моноқалаларын дамыту үшін Саран қаласының экономикасын әртараптандырудың табысты тәжірибесін тарату міндеті қойылған болатын.

Осы жұмыс шеңберінде Ұлттық экономика министрлігі моноқалалардың әлеуметтік-экономикалық дамуына өнеркәсіп өндірісінің серпіні, инвестициялық белсенділік, кәсіпкерлікті дамыту, жұмыспен қамту құрылымы және экономиканың орнықтылығының басқа да параметрлері секілді 78 негізгі көрсеткіш бойынша кешенді талдау жүргізді.

Талдау нәтижесі бойынша, Екібастұз экономиканы әртараптандырудың тұрақты үрдісін, дамудың монопрофильді моделінен біртіндеп шығуды көрсетті. Қала экономикасы теңдестірілген салалық құрылыммен, өнеркәсіптің тұрақты өсуімен және жоғары инвестициялық белсенділікпен сипатталады.

Бүгінгі таңда Екібастұз еліміздің энергетика және металлургия саласында шешуші рөл атқаратын маңызды өнеркәсіп орталығы болып отыр. 2025 жылғы қорытынды бойынша қаладағы өнеркәсіп өндірісінің көлемі 1 629,4 млрд теңге. Бұл 2024 жылғы сәйкес кезеңмен салыстырғанда, 28,1%-ға артық. Негізгі капиталға салынған инвестиция 429,8 млрд теңгеге жетіп, өткен жылғы көрсеткішпен салыстырғанда 1,2 есе өскен.

Халықты жұмыспен қамту экономиканың бірнеше секторы арасында бөлінген. Бұл бір қала құраушы кәсіпорынға тәуелділіктің төмендеуін және монофункционалдылық белгінің жоғалуын көрсетеді. Осыған байланысты, оң әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерді ескере отырып, Екібастұзды моноқалалар тізбесінен шығару туралы шешім қабылданды.

Жаңартылған бұйрықпен 19 моноқаланың тізбесі бекітілді: Абай, Ақсай, Ақсу, Алтай, Балқаш, Жаңаөзен, Жітіқара, Лисаковск, Қаражал, Кентау, Құлсары, Курчатов, Риддер, Рудный, Сәтбаев, Степногорск, Теміртау, Шахтинск және Хромтау. Осылайша, елдегі моноқала саны 20-дан 19-ға дейін қысқарды.

Тізбені өзектендіру моноқалаларға қатысты мемлекеттік саясаттың атаулылығын арттыруға және экономиканың қала құраушы кәсіпорындарға жоғары тәуелділігі сақталатын аумақтарда қолдау шараларын шоғырландыруға бағытталған.

Екібастұзды тізбеден шығару қала экономикасының табысты трансформациясының көрсеткіші. Оны әртараптандырудың, кәсіпкерлікті дамыту мен инвестиция тартудағы жүйелі жұмыстың нәтижесі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Тегін дәрілік заттардың тізбесі жаңа препаратпен толықтырылады
13:37, Бүгін
Тегін дәрілік заттардың тізбесі жаңа препаратпен толықтырылады
Екібастұз моноқала болудан қалды
17:15, 18 маусым 2025
Екібастұз моноқала болудан қалды
ҚР ҰЭМ қоғамдық кеңесінің кезекті отырысы өтті
12:19, 21 желтоқсан 2024
ҚР ҰЭМ қоғамдық кеңесінің кезекті отырысы өтті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Как Азиатская конфедерация волейбола кинула казахстанский клуб
16:24, Бүгін
Как Азиатская конфедерация волейбола кинула казахстанский клуб
Началась продажа билетов на матчи Казахстан - Канада в Кубке Билли Джин Кинг в Астане
16:09, Бүгін
Началась продажа билетов на матчи Казахстан - Канада в Кубке Билли Джин Кинг в Астане
Синнер поделился своим опытом от игр на кортах "Мастерс" в Майами
15:44, Бүгін
Синнер поделился своим опытом от игр на кортах "Мастерс" в Майами
Определились соперники казахстанских дзюдоистов на элитном турнире в Грузии
15:26, Бүгін
Определились соперники казахстанских дзюдоистов на элитном турнире в Грузии
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: