Алматыда көші-қон заңнамасын бұзудың 600-ден астам дерегі анықталды
Республикалық "Заңсыз келуші" іс-шараның алғашқы екі күнінде полиция қызметкерлері 636 құқық бұзушылықты анықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Анықталған деректердің басым бөлігі шетел азаматтарының елде болу тәртібін сақтамауына байланысты.
Іс-шараның екі күні ішінде 636 құқық бұзушы жауапкершілікке тартылды. Олардың ішінде 513 шетел азаматы Қазақстан Республикасында болу қағидаларын бұзған, 107 қабылдаушы тұлға олардың заңды болуын қамтамасыз етпеген, ал 16 жұмыс беруші шетелдік жұмыс күшін заңсыз пайдаланған.
"Сот шешімімен 76 шетел азаматы ел аумағынан шығарылды. Сонымен қатар заңсыз көші-қон арнасын ұйымдастыру дерегі анықталып, іздеуде жүрген шетелдік азамат ұсталды", — деді Алматы қаласы ПД Көші-қон қызметі басқармасының бастығы Еркін Амантаев.
Полиция өкілі бұл бағыттағы жұмыс жалғасатынын және ерекше бақылауда екенін айтты.
