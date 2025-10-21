#Қазақстан
Қоғам

Жамбыл облысында 500-ден астам көші-қон заңнамасын бұзу дерегі анықталды

Жамбыл облысында заңсыз көші-қонға жол бермеу мақсатында республикалық &quot;Заңсыз келуші – 2025&quot; жедел-профилактикалық іс-шарасы өтті. , сурет - Zakon.kz жаңалық 21.10.2025 09:47 Сурет: ҚР ІІМ
Жамбыл облысында заңсыз көші-қонға жол бермеу мақсатында республикалық "Заңсыз келуші – 2025" жедел-профилактикалық іс-шарасы өтті.

Полицейлер көші-қон заңнамасын бұзудың 510 дерегі анықталды. 477 азамат жауапкершілікке тартылды. Атап айтқанда, 385-і ТМД елдерінің азаматтары, ал 92-сі алыс шетелден келген.

Сонымен қатар шетел азаматтарының елде болу мерзімін бұзуына жағдай жасаған 125 қазақстандық жауапкершілікке тартылды.

Бұдан бөлек, шетелдік жұмыс күшін заңсыз тартқаны үшін 33 қазақстандық жауапкершілікке тартылды. Сот шешімімен 125 шетел азаматы елден шығарылды.

Жедел алдын алу іс-шарасы кезінде қылмыстық істер де тіркелді. Мемлекеттік шекараны заңсыз кесіп өту дерегі бойынша екі және заңсыз көші-қонды ұйымдастыру бойынша бір қылмыстық іс қозғалды.

Сондай-ақ халықаралық іздеуде жүрген үш шетел азаматы ұсталды. Полиция шетелдік жұмысшыларды инвестициялық жоба ретінде көрсетіп, заңды айналып өткен компанияларды да тексеріп жатыр.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
