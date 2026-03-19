Өскеменде автобус ішінде ер адам қыз балаларға тиіскен
Сурет: polisia.kz
Өскеменде қоғамдық көлікте болған оқиғаға қатысты полиция қатысушыларды жауапкершілікке тартты, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Устинка LIVE" басылымының 2026 жылғы 19 наурыздағы мәліметінше, оқиға облыс орталығындағы автобустардың бірінде болған. Куәгерлердің айтуынша, ересек ер адам 10-12 жастағы қыздарға тиісіп, қол жүгірткен.
Жас жігіт араша түсіп, балаларды қорғап, күдіктіге бірнеше рет соққы жасаған. Алайда жанжалдан кейін кондуктор автобустан дәл осы қорғаушыны түсіріп жібергені айтылды.
Шығыс Қазақстан облысы полиция департаментінің баспасөз қызметі оқиғаға қатысқан екі адамның да анықталып, полицияға жеткізілгенін хабарлады.
"Олардың бірі қоғамдық орындарда тиісу әрекеті үшін жауапкершілікке тартылды, ал соққы жасаған өңір тұрғыны ұсақ бұзақылық бойынша жауапқа тартылды", – деп мәлімдеді ведомство.
