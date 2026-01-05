#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
511.26
597.61
6.32
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
511.26
597.61
6.32
Құқық

Өскеменде ер адам бесінші қабаттан итін лақтырып жіберген

Ит, лабрадор, Өскемен, бесінші қабат, лақтыру, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.01.2026 22:42 Сурет: pixabay
Өскеменде бесінші қабаттан итін лақтырып жіберген 41 жастағы азаматқа қатысты қылмыстық іс қозғалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Пәтерде дәрет сындырған итті иесі осылай жазаламақ болған. Тіпті биіктен құлап, қан-жоса болған иттің соңынан ол пышақ ала да жүгіріпті. Мұны көрген көршілері араша түсіп, лабрадор тұқымдас итті ветеринария клиникасына жеткізген. Бірақ үй жануары ауыр жарақаттан өлген. Полиция қылмыстық іс қозғап, сотқа дейінгі тергеу жүргізіп жатыр, деп хабарлайды КТК.

"Жануарларға қатігездік фактісі бойынша ҚР ҚК 316-бабы 2-бөлігіне сәйкес, сотқа дейінгі тергеп-тексеру тіркелді. Оқиғаның мән-жайын толық әрі объективті зерттеуге бағытталған тергеу жүргізілуде". Қарлығаш Жүсіпова, ШҚО ПД баспасөз хатшысы

Бұған дейін Астанада артқа жүрген көлік автобус аялдамасын қиратқанын жазғанбыз

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Мәскеуде ер адам әйелі мен баласын 16-қабаттан "лақтырып жіберді"
15:21, 25 тамыз 2024
Мәскеуде ер адам әйелі мен баласын 16-қабаттан "лақтырып жіберді"
Петропавлда ер адам жаңа туған сәбиін бесінші қабаттан лақтырмақ болды
21:08, 21 қыркүйек 2023
Петропавлда ер адам жаңа туған сәбиін бесінші қабаттан лақтырмақ болды
Балаларын терезеден лақтырып, өзі де секірген әйел қылмыстық жауапкершіліктен босатылды
18:20, 24 қараша 2025
Балаларын терезеден лақтырып, өзі де секірген әйел қылмыстық жауапкершіліктен босатылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: