#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+13°
$
482.32
553.37
5.63
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Қоғам

Үкімет Алатаудағы арнайы режимге байланысты лоббизм тәуекелдерін түсіндіріп берді

Алатау, город Алатау, виды города Алатау, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.03.2026 16:12 Фото: Zakon.kz
Премьер-министрдің орынбасары Қанат Бозымбаев 2026 жылғы 20 наурызда Үкіметтегі брифингте Алатау қаласында арнайы экономикалық режим енгізілуіне байланысты лоббизм тәуекелдеріне қатысты пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оның айтуынша, Алатау офшорлық аймақ болмайды.

"Офшорлық аймақ деген – салықтары өте төмен, компания тіркеп, аз ғана төлем жасап, әлемнің басқа жерлерінде еркін сауда операцияларын жүргізетін орын. Алатау қаласы ондай аймақ болмайды. Бізде жеңілдіктер тек осы қала аумағында нақты қызметін жүзеге асыратын компанияларға ғана беріледі. Барлық преференциялар қала әкімшілігі беретін бизнес-лицензияларда нақты көрсетіледі. Онда бір жағынан жеңілдіктер болса, екінші жағынан инвестордың міндеттері белгіленеді: қанша жұмыс орны ашылады, қанша салық төленеді, нысанды салу мен іске қосу мерзімі қандай болады – зауыт па, фабрика ма, әлде әлеуметтік нысан ба - бәрі нақтыланады", – деді Бозымбаев.

Сондай-ақ оның айтуынша, барлық жеңілдіктер мен міндеттемелер ашық ақпараттық жүйеде көрсетіледі.

"Бұл жүйе кез келген инвестор үшін ашық болады. Онда олардың қандай міндет алғаны және оны қалай орындап жатқаны толық көрінеді. Кез келген Қазақстан азаматы бұл ақпаратты еркін қарап, жағдаймен таныса алады. Сонда бәрі ашық болады – біреуге ерекше артықшылық берілді ме, жоқ па, бәрі көрініп тұрады. Біздің инвесторлар да, шетелдік инвесторлар да – бәрі маңызды", – деп қосты вице-премьер.

Бұған дейін Алатау қаласын Сингапур мен Дубай тәжірибесі негізінде дамыту жоспарлануда екенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Тасқын суға қарсы бөлінген 49 млрд теңгенің жұмсалуы қалай бақыланады - Бозымбаев жауап берді
13:45, Бүгін
Тасқын суға қарсы бөлінген 49 млрд теңгенің жұмсалуы қалай бақыланады - Бозымбаев жауап берді
Бозымбаев Bek Air ұшағының апатына қатысты тергеудің қайта жандануына қатысты пікір білдірді
12:55, 07 тамыз 2025
Бозымбаев Bek Air ұшағының апатына қатысты тергеудің қайта жандануына қатысты пікір білдірді
Бозымбаев: Бөгеттерді тексеру, күрделі жөндеу, реконструкция – қымбатқа түседі
15:44, Бүгін
Бозымбаев: Бөгеттерді тексеру, күрделі жөндеу, реконструкция – қымбатқа түседі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
World Boxing Головкина поставил жёсткие условия перед Россией
16:16, Бүгін
World Boxing Головкина поставил жёсткие условия перед Россией
Сенсационный разгром устроил ВК "Алматы" в женской Национальной лиге по волейболу
16:15, Бүгін
Сенсационный разгром устроил ВК "Алматы" в женской Национальной лиге по волейболу
Аким посетил строительный объект стадиона "Шахтёр" в Караганде
16:08, Бүгін
Аким посетил строительный объект стадиона "Шахтёр" в Караганде
Чемпионат мира по фристайлу: Казахстан добился грандиозного успеха в лыжной акробатике
16:07, Бүгін
Чемпионат мира по фристайлу: Казахстан добился грандиозного успеха в лыжной акробатике
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: