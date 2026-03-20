Мәскеу маңында ұшақ апатқа ұшырады: құрбандар бар
Жеңіл моторлы ұшақ Коломна қаласындағы Ока өзеніне жақын маңда, Киров көшесі ауданында құлады, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Известия" басылымының жазуынша, оқиғаның мән-жайы анықталып жатыр.
Ресейлік БАҚ екі адамның қаза тапқанын мәлімдеді.
Әуе кемесі Ступино қаласындағы "Торбеево-Старт" әуежайынан жоспарлы рейс орындап шыққан.
Бұған дейін Үндістандағы әуе апаты салдарынан экипаж түгел қаза тапқаны хабарланған.
Оқи отырыңыз
