#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
482.33
557.57
5.74
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
482.33
557.57
5.74
Қоғам

Бопсалау және қысым: ШҚО-да студент бірқатар қылмыс жасады деген күдікке ілінді

Бопсалау және қысым: ШҚО-да студент бірқатар қылмыс жасады деген күдікке ілінді, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.03.2026 21:49
Шығыс Қазақстан облысында студентке бірнеше бопсалау дерегі бойынша айып тағылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

YK-news.kz жазуынша, полицейлер ШҚО-дағы колледждердің бірінде жасалған бопсалау қылмыстарының сериясын әшкерелеп, жолын кескен. Қылмысқа 17 жастағы студент күдікті ретінде танылып отыр. Ол қатарластарының смартфоны мен ақшасын талап еткен.

"Бір жағдайда, сотқа дейінгі тергеу материалдарына сәйкес, күдікті мен жәбірленуші арасында жанжал туындап, оның барысында күдікті психологиялық қысым көрсетіп, 160 мың теңгеден астам ақша беруді талап еткен. Тергеу нұсқасы бойынша, басқа студенттер де осындай тәсілмен қымбат смартфондарынан және ақшаларынан айырылған. Жастар бұл қаражатты достарынан қарызға алған немесе микронесие рәсімдеген", – делінген ақпаратта.

Алдын ала мәліметтер бойынша, жәбірленушілерге келтірілген жалпы шығын шамамен бір миллион теңгені құрайды.

Сонымен қатар күдіктіге қатарластарының бостандығын заңсыз шектеу фактісі де тағылып отыр.

ШҚО полиция департаментінің мәліметінше, қазіргі уақытта сот кәмелетке толмаған студентке қатысты бұлтартпау шарасы ретінде үйқамақ түрін таңдаған.

Аталған фактілер бойынша ҚР ҚК-нің 194-бабы ("Бопсалау") және 126-бабы ("Бостандығынан заңсыз айыру") бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: