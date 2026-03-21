Қоғам

Атырауда полицейлер 200-ден астам мектеп оқушыларына қауіпсіздік ережелерін түсіндірді

21.03.2026 11:20 Фото: polisia.kz
Кездесулер барысында полиция қызметкерлері оқушыларға заң талаптарын жан-жақты түсіндіріп, құқық бұзушылықтың салдары туралы нақты мысалдар арқылы баяндады.

Сонымен қатар оларды алдағы демалыс кезеңінде қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтауға шақырды. Мамандардың айтуынша, кей жағдайда жасөспірімдер білместікпен немесе қоршаған ортаның ықпалымен заңға қайшы әрекеттерге жол береді.

Мұндай іс-әрекеттер тек өздеріне ғана емес, айналасындағыларға да зиян келтіруі мүмкін. Осыған байланысты еліміздің заңнамасына сәйкес 14 жастан бастап қылмыстық жауапкершілік қарастырылатыны ерекше атап өтілді.

Сондай-ақ жиын барысында кәмелетке толмағандардың түнгі уақытта заңды өкілдерінсіз көшеде немесе ойын-сауық орындарында жүруі жиі кездесетін құқық бұзушылықтардың бірі екені айтылды. Бұдан бөлек, қазіргі қоғамдағы өзекті мәселелердің бірі – буллинг пен кибербуллинг тақырыптарына ерекше назар аударылды.

Полиция қызметкерлері мұндай әрекеттердің жәбірленушінің психологиялық жағдайына кері әсер ететінін түсіндіріп, заң алдында жауапкершілік бар екенін ескертті.

Сонымен қатар азаматтарға келесі қауіпсіздік шараларына назар аудару ұсынылды: құқық бұзушылық жасаған тұлғалар туралы мәліметтердің арнайы деректер базасында сақталатыны және бұл болашақта оқу немесе жұмысқа орналасу барысында кері әсер етуі мүмкін екені ескертілді.

Сондай-ақ су айдындарының маңында сақ болу, жол қозғалысы ережелерін сақтау және қауіпті әрекеттерден аулақ болу қажеттігі айтылды.

Бұдан бөлек, кәмелетке толмағандарға мопед пен скутер басқаруға тыйым салынатыны түсіндірілді. Демалысты қызықты әрі қауіпсіз өткізу – әрбір жасөспірімнің өз жауапкершілігінде.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Полицейлер Қостанайдағы қоғамдық көліктерді тексерді
16:22, 13 маусым 2025
Полицейлер Қостанайдағы қоғамдық көліктерді тексерді
ШҚО-да полицейлер 550-ден астам электронды темекі тәркіледі
14:56, 12 қыркүйек 2024
ШҚО-да полицейлер 550-ден астам электронды темекі тәркіледі
Қарағандылық полицейлер көлік ұрлаған күдіктіні құрыққа түсірді
10:47, 15 тамыз 2025
Қарағандылық полицейлер көлік ұрлаған күдіктіні құрыққа түсірді
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Неожиданным результатом завершился матч "Жетысу" - "Кайрат" в КПЛ
16:59, Бүгін
Неожиданным результатом завершился матч "Жетысу" - "Кайрат" в КПЛ
Чемпион UFC раскрыл "правду" о Джоне Джонсе
16:43, Бүгін
Чемпион UFC раскрыл "правду" о Джоне Джонсе
"Окжетпес" на последней минуте вырвал победу у "Улытау" в третьем туре КПЛ
16:01, Бүгін
"Окжетпес" на последней минуте вырвал победу у "Улытау" в третьем туре КПЛ
"Сумасшедший" боец пообещал нокаутировать чемпиона UFC
15:10, Бүгін
"Сумасшедший" боец пообещал нокаутировать чемпиона UFC
