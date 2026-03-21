Президент Ұлыстың ұлы күніне арналған концертті тамашалады
2026 жылғы 21 наурызда президент Қасым-Жомарт Тоқаев Түркістандағы "Керуен-сарай" кешенінде өткен мерекелік концертке қатысқанын Zakon.kz хабарлады.
"Керуен-сарай" кешенінің аумағында көрермендерге көктем мен жаңару атмосферасын жеткізетін концерттік бағдарлама ұсынылды, деп хабарлады Ақорда.
Өнерпаздар қазақтың ұлттық және заманауи әндерін шырқады. Сонымен қатар оркестрдің сүйемелдеуімен хореграфиялық қойылымдар көрсетілді.
Концертке танымал мәдениет қайраткерлері, қазақ эстрадасы мен классикалық өнер жұлдыздары, ұлттық ансамбль мен би ұжымдары қатысты.
