Қоғам

Түйе үстінде 10 секундта 4 нысана: Алматы ипподромында әлемдік рекорд орнатылды

22.03.2026 14:27 Сурет: Алматы әкімдігі
Жетісу ауданындағы Алматы ипподромында өткен Наурыз мейрамының тойлануы көктемнің ең жарқын оқиғаларының біріне айналып, мәдени бағдарламаны ұлттық дәстүрдің әсерлі көріністерімен ұштастырды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Әкімдік ақпаратынша, басты сахнада Роза Рымбаева мен Ернар Айдар өнер көрсетіп жатқанда, орталық алаңда спортшылар мен дәстүрлі өнер шеберлерінің қатысуымен қарқынды бағдарлама өрбіді.
"Іс-шараның шарықтау шегі Динара Сайдалинаның өнер көрсетуі болды. Ол түйе үстінде садақ атып, 10 секунд ішінде 4 нысананы дәл көздеп, әлемдік рекорд орнатты. Бұл жетістік Гиннестің рекордтар кітабына тіркелді",- делінген ақпаратта.

Сурет: Алматы әкімдігі

Аудан әкімдігі өкілдерінің мәліметінше, мұндай ату түрі ат үстіндегі дәстүрлі садақ атудан әлдеқайда күрделі әрі жоғары деңгейдегі шоғырлануды, тепе-теңдікті және дәлдікті талап етеді.

Мереке аясында ұлттық спорт түрлері бойынша да көрсетілімдер өтті. Оның ішінде көкпар мен "шабандоздық" құрылымдары ұсынылды.

Қала тұрғындары мен қонақтары үшін интерактивті алаңдар ұйымдастырылып, келушілер дәстүрлі қолөнермен танысып, ұлттық ойындарға қатысып, ұлттық тағамдардан дәм татып, киіз үйлерді аралап көрді.

