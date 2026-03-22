Қазақстан мен Иран президенттері бір-біріне құттықтау хат жолдады
Сурет: gov.kz
Иран Ислам Республикасының президенті Ораза айт пен Наурыз мейрамдарына орай Қазақстан президентінің атына құттықтау жеделхаттарын жолдады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ақорда мәліметіне сүйенсек, Масуд Пезешкиан құттықтауында мейірім мен берекеге толы осы қастерлі күндері мұсылман елдері арасындағы татулық нығайып, өзара ықпалдастықтың тереңдеуіне септігін тигізетініне сенім білдірді.
"Өз кезегінде Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Таяу Шығыста тұрақтылық орнауына және бауырлас халықтардың ынтымағы беки түсуіне тілектес екенін айтты. Президент қасиетті Ораза айт пен әз-Наурыздың жаңару рухы Иран халқына бейбітшілік және бақ-береке әкелсін деген тілегін жеткізді." Ақорда
Бұған дейін Қасым-Жомарт Тоқаевтың атына шет мемлекеттер басшылары мен халықаралық ұйымдардың жетекшілерінен құттықтау жеделхаттары келіп түсуде екенін жазғанбыз.
