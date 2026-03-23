️Өскемен жастары "Өзіңнен баста" челленджін қолдады
Сурет: Өскемен әкімдігінің баспасөз қызметі
Бүгін "Наурызнама" онкүндігінің соңғы Тазару күніне орай, Өскемендік белсенді жастар, қалалық волонтерлік фронт-офис еріктілері және "Жастар рухы" ШҚОФ белсенділері Chechek демалыс орнындағы бұлақ басын тазартты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жалпы, бұлақ көзін ашу – Наурыз мейрамының игі дәстүрлерінің бірі.
Негізінен, Наурыз мейрамы ертеден табиғат тазалығын сақтауды мақсат етеді.
Қазақтың "Бұлақ көрсең, көзін аш" деуі де осыған дәлел.
