Қазақстан әуежайлары Барселона мен Анкараны басып озды
Астана мен Алматы әуежайлары рейтингіде әлемдегі бірнеше ірі әуежайды артта қалдырды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жуырда халықаралық AirlineRatings порталы әлемдегі ең үздік әуежайлар мен әуе компанияларының жыл сайынғы рейтингін жариялады.
"2025-2026 жылдарға арналған Әлемдік әуежайлар зерттеуі аясында бүкіл әлемдегі әуе жолаушыларының дауыс беру нәтижелері бойынша жасалған 2026 жылғы әлемнің ең үздік 100 әуежайының рейтингімен танысыңыз", – делінген кіріспеде.
Бұл рейтингінің көшбасшысы – Сингапурдағы Changi Airport. Аталған әуежай бұл марапатты тарихында 14-рет иеленіп отыр.
Топ-100 қатарына Қазақстанның екі мегаполисіндегі әуежай енді. Екі әуежайдың арасында тағы екі халықаралық әуежай орналасқан.
Ал рейтингіні Португалиядағы халықаралық әуежай түйіндейді.
