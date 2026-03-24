Сәрсенбіде елдің қай өңірлерінде ауа райына байланысты ескерту жасалды
Ұлытау облысының солтүстігінде, шығысында тұман.
Қарағанды облысының батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде тұман күтіледі. Қарағандыда түнде және таңертең тұман күтіледі.
Атырау облысының солтүстігінде, оңтүстігінде, шығысында жаңбыр, найзағай күтіледі. Түнде және таңертең облыстың батысында тұман. Оңтүстік-шығыстан жел соғады, облыстың шығысында екпіні 15-20 м/с. Атырауда түнде жаңбыр, найзағай күтіледі.
Жетісу облысының солтүстігінде, таулы аудандарында тұман күтіледі. Алакөл көлдері аудандарында солтүстік-батыстан жел соғады, күші 15-20, екпіні 23-28 м/с.
Абай облысының солтүстігінде, орталығында тұман күтіледі.
Жамбыл облысының оңтүстігінде, таулы аудандарында тұман күтіледі. Солтүстік-шығыстан жел соғады, облыстың оңтүстік-батысында, солтүстік-шығысында, таулы аудандарында 15-20 м/с, екпіні 23-28 м/с күтіледі. Таразда кей уақыттарда тұман күтіледі. Солтүстік-шығыстан жел соғады, таңертең және күндіз екпіні 15-20 м/с, кей уақыттарда 23 м/с күтіледі.
Шығыс Қазақстан облысының солтүстігінде, шығысында тұман күтіледі. Өскеменде түнде және таңертең тұман күтіледі.
Ақмола облысының батысында, оңтүстігінде, шығысында тұман күтіледі. Жолдарда көктайғақ күтіледі.
Батыс Қазақстан облысының батысында, солтүстігінде, шығысында тұман күтіледі. Жел солтүстік-шығыстан, шығыстан соғады, күндіз облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде, шығысында екпіні 15-20 м/с. Оралда түнде және таңертең тұман күтіледі.
Павлодар облысының оңтүстігінде, батысында тұман күтіледі.
Қостанай облысының шығысында, оңтүстігінде тұман күтіледі.
Ақтөбе облысында оңтүстік-шығыстан, шығыстан жел соғады, күндіз облыстың батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде екпіні 15-18 м/с күтіледі.
Солтүстік Қазақстан облысының батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде тұман күтіледі. Оңтүстік-батыстан жел соғады, күндіз облыстың батысында, солтүстігінде екпіні 15-20 м/с. Петропавлда түнде және таңертең тұман күтіледі. Оңтүстік-батыстан жел соғады, күндіз екпіні 15-20 м/с.
Маңғыстау облысының солтүстігінде, шығысында, орталығында жаңбыр, найзағай күтіледі. Облыстың батысында тұман күтіледі. Облыстың солтүстік-шығысында шаңды дауыл күтіледі. Оңтүстік-шығыстан жел соғады, облыстың солтүстік-шығысында екпіні 15-20 м/с күтіледі. Ақтауда түнде және таңертең тұман күтіледі.
Қызылорда облысының шығысында, орталығында шаңды дауыл күтіледі. Жел шығыстан соғады, түнде облыстың шығысында күші 15-20 м/с, күндіз 15-20 м/с күтіледі. Қызылордада күндіз шаңды дауыл күтіледі. Жел шығыстан соғады, күндіз күші 15-20 м/с күтіледі.
Астанада кей уақыттарда тұман, жолдарда көктайғақ күтіледі.