Қоғам

2026 жылғы Азия чемпионатына қатысатын қазақстандық боксшылар белгілі болды

2026 жылғы Азия чемпионатына қатысатын қазақстандық боксшылар белгілі болды, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.03.2026 20:12
Бокстан Қазақстан құрамасының бапкерлер штабы Ұлан-Батырда (Моңғолия) өтетін Азия чемпионатына қатысатын спортшылардың тізімін жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Құрлықтық біріншілікте ел намысын төмендегі боксшылар қорғайды:

Ерлер

50 келіге дейін: Санжар Тәшкенбай

55 келіге дейін: Махмұд Сабырхан

60 келіге дейін: Оразбек Асылқұлов

65 келіге дейін: Ертуған Зейнуллинов

70 келіге дейін: Төрехан Сабырхан

75 келіге дейін: Сабыржан Аққалықов

80 келіге дейін: Ерасыл Жақпеков

85 келіге дейін: Нұрбек Оралбай

90 келіге дейін: Сағындық Тоғамбай

90 келіден жоғары: Айбек Оралбай

Әйелдер

48 келіге дейін: Әйгерім Сәттібаева

51 келіге дейін: Жазира Орақбаева

54 келіге дейін: Элина Базарова

57 келіге дейін: Ұлжан Сәрсенбек

60 келіге дейін: Римма Волосенко

65 келіге дейін: Лаура Есенкелді

70 келіге дейін: Бақыт Сейдіш

75 келіге дейін: Валентина Хальзова

80 келіге дейін: Надежда Рябец

80 келіден жоғары: Дина Исламбекова

Айта кетейік, Азия чемпионаты 30 наурыз бен 10 сәуір аралығында өтеді.

Айдос Қали
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
