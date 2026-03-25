2026 жылғы Азия чемпионатына қатысатын қазақстандық боксшылар белгілі болды
Құрлықтық біріншілікте ел намысын төмендегі боксшылар қорғайды:
Ерлер
50 келіге дейін: Санжар Тәшкенбай
55 келіге дейін: Махмұд Сабырхан
60 келіге дейін: Оразбек Асылқұлов
65 келіге дейін: Ертуған Зейнуллинов
70 келіге дейін: Төрехан Сабырхан
75 келіге дейін: Сабыржан Аққалықов
80 келіге дейін: Ерасыл Жақпеков
85 келіге дейін: Нұрбек Оралбай
90 келіге дейін: Сағындық Тоғамбай
90 келіден жоғары: Айбек Оралбай
Әйелдер
48 келіге дейін: Әйгерім Сәттібаева
51 келіге дейін: Жазира Орақбаева
54 келіге дейін: Элина Базарова
57 келіге дейін: Ұлжан Сәрсенбек
60 келіге дейін: Римма Волосенко
65 келіге дейін: Лаура Есенкелді
70 келіге дейін: Бақыт Сейдіш
75 келіге дейін: Валентина Хальзова
80 келіге дейін: Надежда Рябец
80 келіден жоғары: Дина Исламбекова
Айта кетейік, Азия чемпионаты 30 наурыз бен 10 сәуір аралығында өтеді.