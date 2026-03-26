Қоғам

Дабылды ескерту: Қазақстанда найзағай мен дауыл күтілуде

Алматы, осень в Алматы, пасмурная погода в Алматы, тучи в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.03.2026 21:18 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
"Қазгидромет" РМК баспасөз қызметінің мәліметіне сүйенсек, 27 наурыз күні Қазақстанның 16 облысында дауылды ескерту жарияланды, деп хабарлайды Zakon.kz

Жетісу облысында солтүстік-шығыстан соғатын жел күтілуде, Алакөл көлдері маңында желдің күші 15-20 м/с, кей жерлерде 23-28 м/с жетуі мүмкін.

Ұлытау облысының солтүстігінде, шығысында және орталығында тұман күтілуде. Жел шығыс бағытта, таңертең және күндіз батыс пен солтүстік аймақтарында желдің күші 15-20 м/с болады.

Қарағанды облысының батысында, солтүстігінде және шығысында тұман күтіледі. Жел шығыс, солтүстік-шығыс бағытында, облыстың оңтүстігінде таңертең және күндіз 15 м/с күтіледі. Қарағанды қаласында кей жерлерде тұман болады.

Маңғыстау облысының батысында, оңтүстігінде және орталығында жаңбыр, найзағай күтілуде.

Батыста облыста түнде және таңертең тұман болады. Күндіз солтүстік-шығыста және облыс орталығында шаңды дауыл күтіледі. Жел солтүстік-шығыс бағытта, күндіз солтүстік-шығыста, оңтүстігінде және орталықта желдің күші 15-20 м/с, кей жерлерде 23 м/с жетуі мүмкін. Ақтауда түнде және таңертең тұман болады.

Түркістан облысының таулы аймақтарында күндіз найзағай күтіледі. Жел шығыс бағытта, күндіз таулы аймақтарда желдің күші 15-20 м/с.

Ақтөбе облысында жел шығыс бағытта, солтүстігінде және орталығында желдің күші 15-20 м/с болады. Ақтөбе қаласында жел шығыс бағытта, күндіз 15 м/с.

Атырау облысының батысында тұман күтіледі. Жел шығыс бағытта, облыстың шығысында желдің күші 15-20 м/с.

Жамбыл облысының оңтүстігінде және таулы аймақтарында тұман болады. Облыстың солтүстік-шығысында шаңды дауыл күтіледі. Жел солтүстік-шығыс бағытта, облыстың батысы, солтүстік-шығысы және таулы аймақтарында 15-20 м/с, кей жерлерде 23 м/с. Таразда түнде және таңертең тұман болады.

Алматы облысында жел оңтүстік-шығыс бағытта соғып, кейін батысқа ауысуы мүмкін, облыстың шығысы мен таулы аймақтарында желдің күші 18 м/с.

Павлодар облысының батысында, солтүстігінде және шығысында тұман күтіледі. Түнде және таңертең жолдарда көктайғақ болады. Павлодар қаласында тұман күтіледі, түнде және таңертең жолдарда көктайғақ.

Абай облысының солтүстігінде түнде көктайғақ күтіледі. Солтүстігінде, оңтүстігінде және орталығында түнде және таңертең тұман болады. Жел оңтүстік-шығыс бағытта соғып, кейін солтүстік-шығысқа ауысуы мүмкін, облыстың батысы мен оңтүстігінде желдің күші 15-20 м/с.

Шығыс Қазақстан облысында түнде және таңертең солтүстігінде көктайғақ, облыстың солтүстігінде, шығысында және оңтүстігінде тұман болады.

Қостанай облысының солтүстігінде және шығысында тұман, түнде және таңертең жолдарда көктайғақ күтіледі.

Солтүстік Қазақстан облысының солтүстігінде, шығысында және оңтүстігінде тұман мен көктайғақ болады. Петропавлда тұман және көктайғақ күтіледі.

Ақмола облысының батысында, солтүстігінде және шығысында тұман болады. Жолдарда көктайғақ күтіледі. Көкшетауда түнде және таңертең тұман болады.

Батыс Қазақстан облысының батысында, солтүстігінде және шығысында тұман күтіледі. Орал қаласында түнде және таңертең тұман болады.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Дауыл, найзағай және аптап ыстық: 15 облыста дауылды ескерту жарияланды
Дауыл, найзағай және аптап ыстық: 15 облыста дауылды ескерту жарияланды
"Шаңды дауыл, тұман, найзағай". Еліміздің 11 облысында дауылды ескерту жарияланды
"Шаңды дауыл, тұман, найзағай". Еліміздің 11 облысында дауылды ескерту жарияланды
"Бұршақ, дауыл, найзағай". Сенбіге арналған ауа райы болжамы
"Бұршақ, дауыл, найзағай". Сенбіге арналған ауа райы болжамы
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Шайба Михайлиса помогла "Металлургу" разгромить "Сибирь" в плей-офф КХЛ
21:31, Бүгін
Шайба Михайлиса помогла "Металлургу" разгромить "Сибирь" в плей-офф КХЛ
Определился первый финалист чемпионата Казахстана по хоккею
21:15, Бүгін
Определился первый финалист чемпионата Казахстана по хоккею
Видео короткой программы Диаса Жиренбаева на чемпионате мира-2026
20:38, Бүгін
Видео короткой программы Диаса Жиренбаева на чемпионате мира-2026
Казахстанский фигурист не смог отобраться в произвольную программу на ЧМ-2026
20:31, Бүгін
Казахстанский фигурист не смог отобраться в произвольную программу на ЧМ-2026
