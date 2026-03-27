Ақмола облысында жалған құжат жасамақ болған күдікті ұсталды
Полицияның мәліметінше, 17 наурызда облыстың елорда аудандарының бірінің полиция бөліміне азаматтардан қатарынан үш өтініш түскен. Олардың айтуынша, өткен жылдың соңында өзін медициналық қызметкер ретінде таныстырған белгісіз тұлға әскерге шақырудан босату үшін "қажетті" диагноз қойып беруге уәде еткен.
Күдікті өз "қызметі" үшін жәбірленушілерден жалпы сомасы 1 млн 200 мың теңгеден астам қаражат алған. Алайда ақша берілгеннен кейін азаматтар уәде етілген медициналық құжаттарды да, қаражатты да ала алмаған. Осыдан кейін олар құқық қорғау органдарына жүгінген.
"Жедел-іздестіру іс-шаралары барысында полиция қызметкерлері күдіктінің жеке басын анықтады. Ол жергілікті медициналық пункттердің бірінде жұмыс істейтіні белгілі болды. Қазіргі уақытта аталған үш дерек бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде, сондай-ақ оның басқа да ұқсас қылмыстарға қатысы тексерілуде",- делінген ақпаратта.
Сонымен қатар тергеу барысында арызданушылардың әрекеттеріне де құқықтық баға берілетін болады. Себебі әскери қызметтен заңсыз жалтару әрекеті де заң алдында жауапкершілікке әкелуі мүмкін.
Құқық қорғау органдары азаматтарға ақшалай сыйақы үшін әскери қызметке қатысты кез келген "мәселені шешу" ұсыныстары заңсыз екенін ескертеді. Көп жағдайда мұндай уәделердің артында алаяқтық схемалар жасырылады.
Сондай-ақ сыбайлас жемқорлық сипатындағы әрекеттерге қатысу, тіпті "клиент" ретінде де, әкімшілік немесе қылмыстық жауапкершілікке соқтыратынын есте ұстау маңызды.