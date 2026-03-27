#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+11°
$
482.53
555.44
5.92
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Қоғам

Ақмола облысында жалған құжат жасамақ болған күдікті ұсталды

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.03.2026 21:33 Фото: Zakon.kz
Ақмола облысында мерзімді әскери қызметтен жалтаруға көмектесуді уәде еткен медицина қызметкеріне қатысты үш бірдей қылмыстық іс тергелуде, деп хабарлайды Zakon.kz.

Полицияның мәліметінше, 17 наурызда облыстың елорда аудандарының бірінің полиция бөліміне азаматтардан қатарынан үш өтініш түскен. Олардың айтуынша, өткен жылдың соңында өзін медициналық қызметкер ретінде таныстырған белгісіз тұлға әскерге шақырудан босату үшін "қажетті" диагноз қойып беруге уәде еткен.

Күдікті өз "қызметі" үшін жәбірленушілерден жалпы сомасы 1 млн 200 мың теңгеден астам қаражат алған. Алайда ақша берілгеннен кейін азаматтар уәде етілген медициналық құжаттарды да, қаражатты да ала алмаған. Осыдан кейін олар құқық қорғау органдарына жүгінген.

"Жедел-іздестіру іс-шаралары барысында полиция қызметкерлері күдіктінің жеке басын анықтады. Ол жергілікті медициналық пункттердің бірінде жұмыс істейтіні белгілі болды. Қазіргі уақытта аталған үш дерек бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде, сондай-ақ оның басқа да ұқсас қылмыстарға қатысы тексерілуде",- делінген ақпаратта.

Сонымен қатар тергеу барысында арызданушылардың әрекеттеріне де құқықтық баға берілетін болады. Себебі әскери қызметтен заңсыз жалтару әрекеті де заң алдында жауапкершілікке әкелуі мүмкін.

Құқық қорғау органдары азаматтарға ақшалай сыйақы үшін әскери қызметке қатысты кез келген "мәселені шешу" ұсыныстары заңсыз екенін ескертеді. Көп жағдайда мұндай уәделердің артында алаяқтық схемалар жасырылады.

Сондай-ақ сыбайлас жемқорлық сипатындағы әрекеттерге қатысу, тіпті "клиент" ретінде де, әкімшілік немесе қылмыстық жауапкершілікке соқтыратынын есте ұстау маңызды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: