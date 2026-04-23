#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
461.37
542.16
6.14
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Қоғам

Рудный қаласының полицейлері жұмыстан шығарылып, қамауға алынды: олардың ісі ҰҚК назарында болған

23.04.2026 11:49 Фото: polisia.kz
Қазақстан Республикасының Қостанай облыстық полиция департаменті Рудный қаласындағы үш қызметкерге қатысты қылмыстық іс бойынша мәліметтерді жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Рудный қаласының үш полицейі параға қатысты іс бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті назарына іліккеннен кейін жұмыстан шығарылып, қамауға алынған.

"Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі жүйесінде заңдылықты қамтамасыз ету бағытында жүргізіліп жатқан жұмыс аясында 2026 жылғы 17 наурызда Қостанай облыстық полиция департаментінің өзіндік қауіпсіздік бөлімшесі мен өңірлік ҰҚК департаменті бірлесіп Рудный қалалық полиция басқармасының үш қызметкерін заңға қайшы әрекеттер жасады деген күдікпен ұстады. Күдіктілер ішкі істер органдарынан теріс себептермен жұмыстан шығарылып, қамауға алынды. Қылмыстық іс бойынша тергеу жалғасып жатыр", – деп хабарлады Қостанай облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметі 23 сәуірде.

Бұған дейін 2026 жылғы 17 наурызда Рудный қалалық полиция басқармасының қылмыстық полиция бөлімінің үш қызметкері Қылмыстық кодекстің 366-бабы 3-бөлігі ("Пара алу") бойынша қозғалған сотқа дейінгі тергеу аясында ұсталғаны белгілі болған. Оларды Қостанай облысы бойынша ҰҚК-нің сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметі мен полицияның өзіндік қауіпсіздік басқармасы бірлесіп ұстаған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: