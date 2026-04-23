Рудный қаласының полицейлері жұмыстан шығарылып, қамауға алынды: олардың ісі ҰҚК назарында болған
Қазақстан Республикасының Қостанай облыстық полиция департаменті Рудный қаласындағы үш қызметкерге қатысты қылмыстық іс бойынша мәліметтерді жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Рудный қаласының үш полицейі параға қатысты іс бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті назарына іліккеннен кейін жұмыстан шығарылып, қамауға алынған.
"Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі жүйесінде заңдылықты қамтамасыз ету бағытында жүргізіліп жатқан жұмыс аясында 2026 жылғы 17 наурызда Қостанай облыстық полиция департаментінің өзіндік қауіпсіздік бөлімшесі мен өңірлік ҰҚК департаменті бірлесіп Рудный қалалық полиция басқармасының үш қызметкерін заңға қайшы әрекеттер жасады деген күдікпен ұстады. Күдіктілер ішкі істер органдарынан теріс себептермен жұмыстан шығарылып, қамауға алынды. Қылмыстық іс бойынша тергеу жалғасып жатыр", – деп хабарлады Қостанай облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметі 23 сәуірде.
Бұған дейін 2026 жылғы 17 наурызда Рудный қалалық полиция басқармасының қылмыстық полиция бөлімінің үш қызметкері Қылмыстық кодекстің 366-бабы 3-бөлігі ("Пара алу") бойынша қозғалған сотқа дейінгі тергеу аясында ұсталғаны белгілі болған. Оларды Қостанай облысы бойынша ҰҚК-нің сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметі мен полицияның өзіндік қауіпсіздік басқармасы бірлесіп ұстаған.
