#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+25°
$
544.26
634.72
6.52
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+25°
$
544.26
634.72
6.52
Оқиғалар

Рудный қаласының прокуроры ұсталды

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.09.2025 10:52 Фото: freepik
2025 жылғы 28 қыркүйекте құқықбұзушылық жасады деген күдікпен Рудный қаласының прокуроры ұсталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы ҚР Бас прокуратурасының баспасөз қызметі желідегі ресми парақшада мәлімдеді.

"Қызметтік тәртіп бұзушылықтардың алдын алу мақсатында Қостанай облысы прокуратурасының ішкі қауіпсіздік бөлімшесі облыстық ҰҚКД-мен бірлесіп 2025 жылғы 28 қыркүйекте қылмыстық құқықбұзушылық жасады деген күдікпен Рудный қаласының прокурорын ұстады",-делінген ақпаратта.

Қазіргі уақытта қажетті тергеу әрекеттері жүргізілуде.

ҚІЖК-нің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды.

Бұған дейін Жандос Өмірәлиев ҚР Бас прокурорының бірінші орынбасары болып тағайындалғанын жазған болатынбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Кремльде Владимир Путиннің ауқымды баяндамасы болатыны жарияланды
11:10, Бүгін
Кремльде Владимир Путиннің ауқымды баяндамасы болатыны жарияланды
Мажарстанда өткен ауқымды турнирде қазақстандық гимнаст жеңіс тұғырынан көріне білді
10:34, Бүгін
Мажарстанда өткен ауқымды турнирде қазақстандық гимнаст жеңіс тұғырынан көріне білді
Ақорда соңғы кадрлық ауыс-түйістерге қатысты мәлімдеме жасады
10:01, Бүгін
Ақорда соңғы кадрлық ауыс-түйістерге қатысты мәлімдеме жасады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: