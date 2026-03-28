#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+15°
$
482.53
555.44
5.92
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+15°
$
482.53
555.44
5.92
Қоғам

Алматыда құрылыс лицензияларsy заңсыз беру схемасына қатысты тергеу басталды

Алматыда құрылыс лицензияларsy заңсыз беру схемасына қатысты тергеу басталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.03.2026 13:19 Сурет: видео скрині
ҚМА Алматы бойынша департаменті прокуратураның үйлестіруімен лицензия алу мақсатында "Е-лицензиялау" ақпараттық жүйесіне жалған мәліметтер енгізумен айналысқан тұлғалар тобының заңсыз әрекетін әшкереледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Тергеу мәліметіне сәйкес, 2021 жылдан бері қылмыстық схемаға қатысушылар Алматы қаласы "Қалалық қала құрылысы бақылау басқармасы" КММ қызметкерлерімен сөз байласу арқылы, өздеріне қарасты компаниялар арқылы өндірістік базалардың, арнайы техниканың және білікті инженерлік-техникалық мамандардың бар екендігі туралы жалған мәліметтер ұсынған. Алайда бұл талаптарға нақты сәйкестік болмаған.

"Салдарынан қолданыстағы біліктілік талаптарын айналып өтіп, 400-ден астам заңды тұлға сәулет, қала құрылысы және құрылыс салаларында І санаттағы лицензияларды заңсыз алған", – делінген хабарламада.

Тінту шаралары барысында заңсыз әрекеттерді дәлелдейтін құжаттар мен заттай айғақтар тәркіленді.

Осындай "қызметтер" көрсеткені үшін ұйымдастырушылар 2 млн-нан 5 млн теңгеге дейін ақшалай сыйақы алып отырған.

Тергеу жалғасып жатыр. ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етілмейді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Алматыда құны 80 миллион теңгені құрайтын электронды темекілер тәркіленді
Алматыда интернет-алаяқтардың екі кеңсесі анықталды
Қазақстанда 1WIN онлайн-казиносының қызметіне қатысты сотқа дейінгі тергеу басталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Без Усика: Дмитрий Бивол может провести бой за титул в России
Конор Макгрегор "стал круче", чем все бойцы UFC
Лучшая шахматистка Казахстана примет участие в уникальном претендентском турнире
"Кто заденет мою семью - умрёт": Царукян пришёл в ярость от слов скандального американца
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: