Қоғам

"Таза Қазақстан": Қонаевта 3 000 түп ағаш отырғызу жұмысы басталды

&quot;Таза Қазақстан&quot;: Қонаевта 3 000 түп ағаш отырғызу жұмысы басталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.03.2026 14:40 Сурет: Алматы облысының әкімдігі
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасымен қолға алынған "Таза Қазақстан" экологиялық акциясы аясында Алматы облысында жалпыұлттық сенбілік өтті.

Тазалық шарасына 30 мыңға жуық адам қатысып, 12 тонна қоқыс шығарылды. 45 гектар аумақ тазартылып, 5640 түп ағаш отырғызылды.

Осы күні Алматы облысының орталығында ағаш отырғызу бойынша ауқымды акция бастау алды. Мыңнан астам адам қатысқан игі шара Қонаев қалалық ардагерлер кеңесінің төрағасы Базарбай Оралбаевтың ақ батасымен басталды.

Сурет: Алматы облысының әкімдігі

Одан кейін сөз алған Алматы облысы әкімінің орынбасары Бақытнұр Бақытұлы мұның тек ағаш отырғызу күні ғана емес, туған жерге деген сүйіспеншіліктің, елге деген жанашырлықтың және келер ұрпақ алдындағы азаматтық парызымыздың жарқын көрінісі екенін айтты.

Сурет: Алматы облысының әкімдігі

Сенбілікке департаменттер мен басқармалардың қызметкерлері, облыстық мәслихат депутаттары, ҚХА өкілдері, еңбек ардагерлері, қоғамдық кеңес мүшелері, жастар, еріктілер бір кісідей атсалысып, Сейфулин көшесінің бойына қарағай мен көктерек көшеттерін отырғызды.

Сурет: Алматы облысының әкімдігі

Алматы облыстық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық жане абаттандыру баскармасының мәліметіне сүйенсек, алдағы уақытта бұл игі бастама жалғасын тауып, Қонаев қаласында 20 000 түп ағаш отырғызу жоспарлануда. Соның ішінде Сейфуллин көшесі бойына 3 мың түп тал отырғызу басталды.

Сурет: Алматы облысының әкімдігі

Аталған бастамаға қолдау көрсету мақсатында барлық аудан мен Алатау қаласының аумағында жасыл желектерді отырғызу және санитарлық тазалық жұмыстары жоғары деңгейде ұйымдастырылды.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Түркістанда жалпықалалық сенбілік өтті
16:37, 20 қаңтар 2025
Түркістанда жалпықалалық сенбілік өтті
Ақтөбе "Таза Қазақстан" жалпыұлттық акциясына белсенді қатысуда
17:32, 01 тамыз 2024
Ақтөбе "Таза Қазақстан" жалпыұлттық акциясына белсенді қатысуда
Шымкентте "Таза Қазақстан" экологиялық акциясы аясында Еңбекші ауданында ауқымды тазалық жұмыстары жүргізілді
17:38, 06 тамыз 2025
Шымкентте "Таза Қазақстан" экологиялық акциясы аясында Еңбекші ауданында ауқымды тазалық жұмыстары жүргізілді
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Без Усика: Дмитрий Бивол может провести бой за титул в России
14:29, Бүгін
Без Усика: Дмитрий Бивол может провести бой за титул в России
Конор Макгрегор "стал круче", чем все бойцы UFC
13:47, Бүгін
Конор Макгрегор "стал круче", чем все бойцы UFC
Лучшая шахматистка Казахстана примет участие в уникальном претендентском турнире
12:59, Бүгін
Лучшая шахматистка Казахстана примет участие в уникальном претендентском турнире
"Кто заденет мою семью - умрёт": Царукян пришёл в ярость от слов скандального американца
12:23, Бүгін
"Кто заденет мою семью - умрёт": Царукян пришёл в ярость от слов скандального американца
