Астана, Алматы және тағы бірнеше қалада ауа сапасы нашарлайды
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Синоптиктер 2026 жылғы 29 наурызда Қазақстанның алты қаласының тұрғындарына ауа сапасының нашарлауы мүмкін екенін ескертті, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Қазгидромет" мәліметінше, 29 наурыз күні Алматы, Астана, Павлодар, Теміртау, Қарағанды қалаларында, сондай-ақ түнде Қостанайда ауаның ластануына ықпал ететін қолайсыз метеорологиялық жағдайлар болжанып отыр.
Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар – бұл қысқа мерзімді метеорологиялық факторлардың (желсіздік, әлсіз жел, тұман, инверсия) жиынтығы. Мұндай кезде зиянды (ластаушы) заттар атмосфераның төменгі қабатында жиналып қалады.
Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар кезінде қала тұрғындарына ашық ауада, әсіресе автожолдар мен басқа да ластаушы көздердің маңында жүруді шектегені жөн. Ал өкпенің созылмалы аурулары, жүрек-қан тамырлары және аллергиялық аурулары бар адамдар сыртқа шыққанда қажетті дәрі-дәрмектерін өзімен бірге алып жүруі керек.
