#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
482.53
555.44
5.92
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
482.53
555.44
5.92
Қоғам

Атырауда такси жүргізушісі жолаушыға пышақпен шабуыл жасады

Фото: pexels
Атырау теміржол вокзалында такси жүргізушісі мен жолаушы арасындағы жанжал шықты. Бұл оқиғаға қатысты өңірлік полиция департаментінің баспасөз қызметі түсінік берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оқиға туралы ақпарат әлеуметтік желілерде тарады. Алдын ала мәлімет бойынша, екі ер адам арасында жанжал туындап, ол аз уақыт ішінде төбелеске айналған. Сол кезде қалааралық такси жүргізушісі суық қару қолданып, жолаушыны пышақпен жарақаттаған.

Зардап шеккен адам шұғыл түрде ауруханаға жеткізілді. Оның қазіргі жағдайы туралы ресми ақпарат әзірше жарияланған жоқ.

Бұл жағдайға қатысты Атырау облысы полиция департаментінің баспасөз қызметі түсінік берді.

Ведомство өкілдері төбелес болғанын растады және осы оқиға бойынша сотқа дейінгі тергеу басталғанын хабарлады.

"Атырауда такси жүргізушісі мен жолаушы арасындағы жанжал фактісі бойынша бұзақылық бабы негізінде қылмыстық іс қозғалды. Күдікті ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды. Тергеу мүддесіне байланысты өзге ақпарат жария етілмейді", – деп мәлімдеді 2026 жылғы 29 наурызда полиция департаментінің баспасөз қызметі Zakon.kz тілшісіне.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Абай облысындағы шахтадағы жазатайым оқиғадан бір адам қаза тауып, екеуі зардап шекті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Команда казахстанского вратаря одержала очередную победу в североамериканской лиге
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: