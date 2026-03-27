#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+11°
$
482.53
555.44
5.92
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+11°
$
482.53
555.44
5.92
Оқиғалар

Алматыда жүк көлігінің жүргізушісіне көмектескен жігітті соққыға жықты – видео

Алматыда жүк көлігінің жүргізушісіне көмектескен жігітті соққыға жықты – видео, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.03.2026 21:56 Сурет: бейнежазба скриншоты
Алматыда жол үстіндегі жанжал топ болып шабуыл жасауға ұласты. Оқиғаға қатысты қалалық Полиция департаментінің баспасөз қызметі түсініктеме берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жас жігітке жасалған шабуылдың бейнесі 2026 жылғы 27 наурызда әлеуметтік желілерде тарады. Куәгерлердің айтуынша, оқиға Өжет ықшамауданында болған.

"Жігітті себепсіз ұрып-соқты. Ол фураға артқа жүруге көмектесіп жатқан", – делінген жазбада.

Алматы қалалық Полиция департаментінің мәліметінше, аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалып, оқиғаға қатысы бар барлық тұлғалардың жеке басы анықталған.

"Оқиғаға қатысушылардың барлығы жедел түрде анықталып, ұсталды. Әрқайсысының әрекетіне заң аясында нақты баға беріледі. Ешбір құқыққа қайшы әрекет жазасыз қалмайды", – деп мәлімдеді ведомствоның баспасөз қызметі.

Бұған дейін Ақмола облысында жалған құжат жасамақ болған күдікті ұсталғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: