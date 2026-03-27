Алматыда жүк көлігінің жүргізушісіне көмектескен жігітті соққыға жықты – видео
Алматыда жол үстіндегі жанжал топ болып шабуыл жасауға ұласты. Оқиғаға қатысты қалалық Полиция департаментінің баспасөз қызметі түсініктеме берді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жас жігітке жасалған шабуылдың бейнесі 2026 жылғы 27 наурызда әлеуметтік желілерде тарады. Куәгерлердің айтуынша, оқиға Өжет ықшамауданында болған.
"Жігітті себепсіз ұрып-соқты. Ол фураға артқа жүруге көмектесіп жатқан", – делінген жазбада.
Алматы қалалық Полиция департаментінің мәліметінше, аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалып, оқиғаға қатысы бар барлық тұлғалардың жеке басы анықталған.
"Оқиғаға қатысушылардың барлығы жедел түрде анықталып, ұсталды. Әрқайсысының әрекетіне заң аясында нақты баға беріледі. Ешбір құқыққа қайшы әрекет жазасыз қалмайды", – деп мәлімдеді ведомствоның баспасөз қызметі.
Бұған дейін Ақмола облысында жалған құжат жасамақ болған күдікті ұсталғанын жазғанбыз.
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript