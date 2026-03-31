Қостанайда бір топ адам полицейді соққыға жықты
Қостанайда мас күйдегі бір топ агрессивті азамат полиция қызметкеріне шабуыл жасаған. Бұл ақпаратты 2026 жылғы 31 наурызда өңірлік полиция департаментінің баспасөз қызметі растады, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Наш Костанай" басылымының жазуынша, оқиға полиция қызметкері қызметке шығуға дайындалып жатқан сәтте болған. Жанжалға оның көшеде тұрған адамдарға қоғамдық тәртіпті бұзғаны үшін жасаған ескертуі себеп болған.
"Полиция қызметкері қызметтен тыс уақытта, кәмелетке толмаған балаларын ертіп жүріп, құқық бұзушыларға қоғамдық тәртіпті өрескел бұзғаны үшін ескерту жасаған. Бұған жауап ретінде олар ашық агрессия көрсетіп, оған күш қолданған. Барлық күдікті анықталып, оқиға орнында ұсталды", – деп хабарлады ведомство.
Аталған дерек бойынша билік өкіліне шабуыл жасау фактісімен қылмыстық іс қозғалды. Зардап шеккен полицей амбулаториялық ем алып жатыр.
"Полиция қызметкеріне қол сұғу – заңды тікелей бұзу. Мұндай әрекеттер қатаң түрде тоқтатылады. Әрбір кінәлі толық жауапқа тартылады", – делінген хабарламада.
