Қоғам

Павлодарда интернет-алаяқтыққа пайдаланылған sim-box құрылғылары әшкереленді

Павлодарда интернет-алаяқтыққа пайдаланылған sim-box құрылғылары әшкереленді, сурет - Zakon.kz жаңалық 31.03.2026 17:25
27 наурыз күні киберполиция қызметкерлері Павлодар облысында интернет-алаяқтық жасау үшін қолданылған екі sim-box құрылғысын анықтап, тәркіледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Аталған жабдықты заңсыз сақтап, пайдаланған деген күдікпен 23 жастағы азамат ұсталды. Олсі уақытша ұстау изоляторына қамалды.

Пәтерді тексеру барысында 128 және 32 слотқа арналған 2 sim-box құрылғысы, 115 SIM-карта, Wi-Fi роутерлер және 32 ұялы телефон тәркіленді.

Анықталғандай, күдікті заңсыз әрекеті үшін Kaspi-дегі жеке шотына 100 мың теңге көлемінде сыйақы алған.

Қазіргі уақытта ұқсас фактілерді анықтау және ұсталған азаматтың интернет-алаяқтықтың өзге де эпизодтарына қатыстылығын тексеру мақсатында жедел-іздестіру іс-шаралары жүргізіліп жатыр.


Айдос Қали
