Оқиғалар

Қазақстанда ауқымды интернет-казино әшкереленді: шығын 30 млн теңгеге дейін, айналымы 500 млн теңге

Игорные заведения, игорное заведение, азартные игры, казино, карты, ставки, онлайн ставки, онлайн-ставки, лудомания, игромания, азартная зависимость, онлайн ставки, онлайн-ставки, ставка, тотализатор, букмекеры, букмекерская контора, букмекерская фирма, игорный оператор, ставки на спорт, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.04.2026 09:37 Фото: unsplash
Шымкент тұрғыны мобильді қосымша арқылы жұмыс істеген астыртын интернет-казиноны ұйымдастырып, оның қызметін үйлестірді деген күдікке ілінді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қаржылық мониторинг агенттігінің (ҚМА) 2026 жылғы 27 сәуірдегі мәліметінше, қылмыстық схема барысында покер ойнауға арналған ("Техас холдем") мобильді қосымша пайдаланылған. Онда "Vendetta" және "AMG600L" атты ойын клубтары құрылып, олар "Nomad" деп аталатын желіге біріктірілген.

Аталған клубтар тәулік бойы жұмыс істеп, Қазақстаннан бөлек Өзбекстан мен Қырғызстан сияқты елдердің ойыншыларын да тартқан.

Клиенттер санын көбейту үшін мессенджерлер арқылы мақсатты хабарламалар жіберіліп, түрлі бонустар мен ынталандыру жүйесі қолданылған.

Ойыншылар өз есепшоттарын банк шоттарына ақша аудару арқылы толтырып, соның негізінде ойынға қатысуға мүмкіндік беретін "фишкалар" алған. Ұтқан жағдайда қаражат қолма-қол ақшаға айналдырылып, пайдаланушылардың карталарына аударылып отырған.

Ұйымдастырушылардың табысы әр ойын үстелінен алынатын 3–5% көлеміндегі комиссия ("рейк") есебінен қалыптасып, тұрақты кіріс әкеліп отырған. Сонымен қатар ойыншыларды ұстап қалу үшін оларға виртуалды қаражатты қарызға беру тәжірибесі де қолданылған.

Қаржы ағымдарын жасыру мақсатында "дропперлердің" банк шоттары, оның ішінде шетел азаматтарының шоттары пайдаланылған. Шот бергені үшін оларға әрбір есепшотқа 100–200 мың теңге көлемінде сыйақы төленген.

Аталған шоттар бойынша жалпы ақша айналымы 557 млн теңгеден асқан.

Сондай-ақ тінту барысында ұйымдастырушының тұрғылықты жерінен есірткі заты табылып, тәркіленді.

Екі күдіктіге қатысты үйқамақ түріндегі бұлтартпау шарасы қолданылды. Қылмыстық іс сотқа жолданды.

Айта кету керек, құмар ойындарға қатысушылар кей жағдайларда 30 млн теңгеге дейін елеулі қаржылық шығынға ұшыраған.

Онлайн-казинолардың қолжетімділігі мен тексерудің болмауы оларды аса қауіпті етеді.

Жастар мұндай ойындарға оңай тартылып, бұл ойынқұмарлыққа тәуелділіктің қалыптасуына, сондай-ақ алкоголизм мен нашақорлық сияқты қосымша мәселелердің туындауына себеп болады.

Қаржылық мониторинг агенттігі заңсыз құмар ойындарға қатысу жоғары қаржылық тәуекелдерге әкелетінін ескертеді.

Оқи отырыңыз
Абай облысында балабақшаға 9 млн теңге шығын келтірген әйел жауапқа тартылды
13:39, 26 қараша 2024
Абай облысында балабақшаға 9 млн теңге шығын келтірген әйел жауапқа тартылды
Шымкентте басқарма басшысы 1 млн теңге көлемінде пара алды деген күдікке ілінді
09:01, 13 қазан 2023
Шымкентте басқарма басшысы 1 млн теңге көлемінде пара алды деген күдікке ілінді
Астанада ер адам жалға алған пәтерді тонап кеткен
10:24, 07 желтоқсан 2023
Астанада ер адам жалға алған пәтерді тонап кеткен
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Синнер высказался об отсутствии Алькараса на топ-турнирах
12:40, Бүгін
Синнер высказался об отсутствии Алькараса на топ-турнирах
Стало известно время начала матчей восьмого тура КПЛ
12:20, Бүгін
Стало известно время начала матчей восьмого тура КПЛ
Сборная Казахстана по баскетболу проиграла третий матч на Азиатских играх
12:00, Бүгін
Сборная Казахстана по баскетболу проиграла третий матч на Азиатских играх
Мырзабосынов увеличил количество игорных зон в РК: казахстанцам будет вход запрещён
11:47, Бүгін
Мырзабосынов увеличил количество игорных зон в РК: казахстанцам будет вход запрещён
