Қоғам

Синоптиктер Алматы, Атырау және Ақтөбе тұрғындарына ескерту жасады

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.04.2026 09:44 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Синоптиктер 2026 жылғы 5 сәуірде Қазақстанның үш қаласының тұрғындарына ауа сапасының нашарлайтыны туралы ескерту жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Қазгидромет" таратқан мәліметке сәйкес, 5 сәуірде Атырау, Ақтөбе және Алматы қалаларында қолайсыз метеорологиялық жағдайлар күтіледі.

Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар – бұл қысқа мерзімді метеорологиялық факторлардың (желсіздік, әлсіз жел, тұман, инверсия) жиынтығы. Мұндай кезде зиянды (ластаушы) заттар атмосфераның төменгі қабатында жиналып қалады.

Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар кезінде қала тұрғындарына ашық ауада, әсіресе автожолдар мен басқа да ластаушы көздердің маңында жүруді шектегені жөн. Ал өкпенің созылмалы аурулары, жүрек-қан тамырлары және аллергиялық аурулары бар адамдар сыртқа шыққанда қажетті дәрі-дәрмектерін өзімен бірге алып жүруі керек.

Айдос Қали
