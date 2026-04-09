Қоғам

Полиция Ақтөбедегі арнайы операцияның әсерлі кадрларын көрсетті

Заң бұзған адам жауапқа тартылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.04.2026 12:11 Сурет: Ақтөбе облысы ПД баспасөз қызметі
Ақтөбе облысы Полиция департаментінің ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасының қызметкерлері заңсыз делдалдық схемасының жолын кесті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Арнайы операцияның мән-жайын 2026 жылғы 9 сәуірде облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметі мәлімдеді.

Ағымдағы жылдың 2 сәуірінде Ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасының қызметкерлері жедел іс-шаралар барысында Ақтөбе қаласындағы ғимараттардың бірінде заңсыз делдалдық қызмет ұйымдастырған бір топ тұлғалардың қылмыстық әрекетін әшкереледі.

Жедел деректерге сәйкес, олар өздері жалға алған бірнеше кабинетте шетел азаматтарын тіркеу саласында жалған құжаттарды пайдалана отырып, ақылы негізде делдалдық қызмет көрсеткен.

Қазіргі уақытта аталған тұлғалардың Орта Азия елдерінен келген шетел азаматтарына заңсыз құжат рәсімдеумен айналысқаны анықталды.

Жалған құжаттарды дайындау, қолдан жасау және өткізу фактісі бойынша тіркелген қылмыстық іс аясында күдіктілердің қылмыстық әрекеттерін құжаттандыруға бағытталған жедел-тергеу іс-шаралары жалғасуда.

Құрметті азаматтар, құжаттарды тек ресми көздер арқылы рәсімдеулеріңізді сұраймыз және "көмекшілер" деп аталатын делдалдарға жүгінбеулеріңізді өтінеміз.

2026 жылғы 26 наурызда Алматыдағы арнайы халыққа қызмет көрсету орталықтарында (ХҚКО) жүк көліктерін заңсыз тіркеу бойынша даулы схема анықталғаны белгілі болды.

Құқыққа қарсы әрекеттер нәтижесінде мемлекеттік бюджет көлікті бастапқы тіркеу үшін қарастырылған 164 млн теңге қаржыдан айырылған.

Сот үкімімен айыпталушылар кінәлі деп танылып, әртүрлі мерзімге бас бостандығынан айырылды.

Түркістан облысында 2 тонна құрылыс қалдығын көшеге төккен тұрғын жазаланды
