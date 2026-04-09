Қазақстандық мұғалімдерге ПББ үшін төленген қаражат қайтарылады: не істеу керек
ҚР Ғылым және жоғары білім министрлігінің Ұлттық тестілеу орталығы 2026 жылғы 8 сәуірде педагогтердің білімін бағалауға (ПББ) қатысты маңызды ақпарат таратты, деп хабарлайды Zakon.kz.
ҚР Оқу-ағарту министрлігінің хатының негізінде "модератор", "сарапшы", "зерттеуші", "шебер" санаттарына жұмыс істеп жүрген педагогтер және санатқа тапсыратын басшылар үшін ПББ өткізу тоқтатылады.
"Төлемді қайтару үшін uto@testcenter.kz электрондық поштасына өтініш жолдауларыңыз қажет", – делінген хабарламада.
Сонымен қатар орталық жоғары оқу орындары мен колледж түлектері, сондай-ақ педагогикалық қызметін қайта бастауға ниет білдерген тұлғалар үшін "Педагог" санатына ПББ өтініштерге сәйкес өткізілетінін мәлімдеді.
"Тестілеуді "Педагог" санатына ай сайын өткізу жоспарланғанын еске саламыз", – деп хабарлады орталық.
Бұған дейін орталық 2026 жылы ПББ алғашқы тапсыруы тегін, ал екінші мүмкіндігі 5 640 теңге тұратынын нақтыланған еді.
Тестілеу 1 бөлімнен және 50 тест тапсырмасынан тұрады. Ұзақтығы – 80 минут, ал "Математика", "Физика", "Химия", "Информатика" пәндерін тапсыратындар үшін – 125 минут.
Оқи отырыңыз
