Шымкентте 11 сәуірде "Таза қала" жалпықалалық сенбілігі өтеді
2026 жылғы 11 сәуір күні Шымкент қаласында "Таза Қазақстан" экологиялық акциясы аясындағы "Таза қала" жалпықалалық сенбілігі өтеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Аталған акция барысында қала аумағындағы 5 аудан бойынша тазалық жұмыстары жүргізіледі.
Олар:
Абай ауданы:
- "Шымсити" саябағы (Алатау, Абылай хан, Әбілхайыр хан көшелерінің бойы);
- Асар шағын ауданы (Жейхун көшесінің бойы, көпқабатты тұрғын үйлер маңы);
- Ақжайық шағын ауданы (Қ. Төлеметов және Көкшетау көшелерінің бойы, көпқабатты тұрғын үйлер маңы).
Әл-Фараби ауданы:
- Сәуле шағын ауданы (Отырартөбе көшесі, Көксай-1, Көксай-2 және Көксай-3 көшелері).
Еңбекші ауданы:
- Қапал батыр көшесі (көпір маңы);
- Қаратөбе тас жолы;
- Қапал батыр көшесі (ШМӨЗ баратын жол).
Қаратау ауданы:
- Нұртас шағын ауданы (Д. Қонаев атындағы мектеп жанындағы автотұрақ).
Тұран ауданы:
- Самал-1 шағын ауданы (Өтегенов және Алтынжол көшелерінің қиылысы).
