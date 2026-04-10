1-сыныпқа қабылдау: қай өңірде қашан басталады
Қазақстан Республикасының Оқу-ағарту министрлігі 2026 жылғы 10 сәуірде балаларды 1-сыныпқа қабылдау үшін өтініштер қабылдау кестесін жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ведомствоның мәліметінше, биыл 1-сыныпқа құжат қабылдау науқаны 27 мамырда басталып, 31 тамызға дейін жалғасады.
1-сыныпқа құжат қабылдау кестесі (өңірлер бойынша)
27 мамыр – 31 тамыз:
- Астана
- Абай облысы
- Жетісу облысы
- Қызылорда облысы
- Батыс Қазақстан облысы
10 маусым – 31 тамыз:
- Алматы
- Ақмола облысы
- Ақтөбе облысы
- Жамбыл облысы
- Шығыс Қазақстан облысы
18 маусым – 31 тамыз:
- Алматы облысы
- Қостанай облысы
- Павлодар облысы
- Атырау облысы
- Шымкент
29 маусым – 31 тамыз:
- Маңғыстау облысы
- Түркістан облысы
- Қарағанды облысы
- Солтүстік Қазақстан облысы
- Ұлытау облысы
