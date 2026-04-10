Қоғам

1-сыныпқа қабылдау: қай өңірде қашан басталады

Фото: Zakon.kz
Қазақстан Республикасының Оқу-ағарту министрлігі 2026 жылғы 10 сәуірде балаларды 1-сыныпқа қабылдау үшін өтініштер қабылдау кестесін жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ведомствоның мәліметінше, биыл 1-сыныпқа құжат қабылдау науқаны 27 мамырда басталып, 31 тамызға дейін жалғасады.

1-сыныпқа құжат қабылдау кестесі (өңірлер бойынша)

27 мамыр – 31 тамыз:

  • Астана
  • Абай облысы
  • Жетісу облысы
  • Қызылорда облысы
  • Батыс Қазақстан облысы

10 маусым – 31 тамыз:

  • Алматы
  • Ақмола облысы
  • Ақтөбе облысы
  • Жамбыл облысы
  • Шығыс Қазақстан облысы

18 маусым – 31 тамыз:

  • Алматы облысы
  • Қостанай облысы
  • Павлодар облысы
  • Атырау облысы
  • Шымкент

29 маусым – 31 тамыз:

  • Маңғыстау облысы
  • Түркістан облысы
  • Қарағанды облысы
  • Солтүстік Қазақстан облысы
  • Ұлытау облысы
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
1 сыныпқа құжат қабылдау сәуірде басталады
17:13, 25 наурыз 2025
1 сыныпқа құжат қабылдау сәуірде басталады
Қазақстанда бірінші сыныпқа құжаттарды қабылдау қашан басталады
16:56, 26 наурыз 2024
Қазақстанда бірінші сыныпқа құжаттарды қабылдау қашан басталады
Елімізде бірінші сыныпқа құжат қабылдау аяқталды
12:32, 01 тамыз 2023
Елімізде бірінші сыныпқа құжат қабылдау аяқталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
"Мы играли в худших для меня условиях". Бублик - Алькарасу после матча в Монте-Карло
00:49, 11 сәуір 2026
"Мы играли в худших для меня условиях". Бублик - Алькарасу после матча в Монте-Карло
Названа дата первого матча "Жетысу" на домашнем стадионе
00:17, 11 сәуір 2026
Названа дата первого матча "Жетысу" на домашнем стадионе
Овечкин высказался о многолетнем противостоянии с Кросби
23:33, 10 сәуір 2026
Овечкин высказался о многолетнем противостоянии с Кросби
Карлос Алькарас назвал три знаковых матча в карьере после победы над казахстанцем
23:04, 10 сәуір 2026
Карлос Алькарас назвал три знаковых матча в карьере после победы над казахстанцем
