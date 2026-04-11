Қоғам

Тоқаев Трампты "Артемида-2" миссиясының табысты орындалуымен құттықтады

11.04.2026 09:05 Фото: akorda.kz
Қасым-Жомарт Тоқаев 2026 жылғы 11 сәуірде Дональд Трампты "Артемида-2" миссиясының табысты орындалуымен құттықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мемлекет басшысы "Артемида-2" миссиясының сәтті аяқталуына орай АҚШ Президентіне құттықтау хатын жолдап, адамзаттың кейінгі жарты ғасырдағы Айға жасаған алғашқы сапары ғарышты игеруде тарихи кезеңге айналғанын атап өтті.

"Президент АҚШ-тың озық ғылыми жетістіктеріне жоғары баға берді. Бұл дүние жүзіндегі ғалымдардың, инженерлер мен зерттеушілердің жаңа буынын жігерлендіріп, білім көкжиегін кеңейтетінін айтты",* делінген ақпаратта. 

Қасым-Жомарт Тоқаев Дональд Трампқа "Артемида" бағдарламасын және ғарыш саласындағы басқа да бастамаларды іске асыруда табыс тіледі.

Айта кетейік, айды айналып ұшқан Artemis II миссиясының экипажы 11 сәуір күні таңертең Сан-Диего жағалауына сәтті қонды.

Тоқаев Дональд Трампты Газа секторындағы дипломатиялық жеңісімен құттықтады
Қасым-Жомарт Тоқаев Садыр Жапаровты Жогорку Кенеш сайлауының табысты өтуімен құттықтады
Қасым-Жомарт Тоқаев Дональд Трампты құттықтады
"Сбежавший" от Рахмонова экс-чемпион UFC верит в победу топового чеха в поединке за титул
Илия Топурия "запретил" Исламу Махачеву считать чужие деньги
Алькарас прокомментировал победу над Бубликом в Монте-Карло
Казахстанский хоккеист забросил третью шайбу в плей-офф WHL
