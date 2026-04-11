Тоқаев Трампты "Артемида-2" миссиясының табысты орындалуымен құттықтады
Фото: akorda.kz
Қасым-Жомарт Тоқаев 2026 жылғы 11 сәуірде Дональд Трампты "Артемида-2" миссиясының табысты орындалуымен құттықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Мемлекет басшысы "Артемида-2" миссиясының сәтті аяқталуына орай АҚШ Президентіне құттықтау хатын жолдап, адамзаттың кейінгі жарты ғасырдағы Айға жасаған алғашқы сапары ғарышты игеруде тарихи кезеңге айналғанын атап өтті.
"Президент АҚШ-тың озық ғылыми жетістіктеріне жоғары баға берді. Бұл дүние жүзіндегі ғалымдардың, инженерлер мен зерттеушілердің жаңа буынын жігерлендіріп, білім көкжиегін кеңейтетінін айтты",* делінген ақпаратта.
Қасым-Жомарт Тоқаев Дональд Трампқа "Артемида" бағдарламасын және ғарыш саласындағы басқа да бастамаларды іске асыруда табыс тіледі.
Айта кетейік, айды айналып ұшқан Artemis II миссиясының экипажы 11 сәуір күні таңертең Сан-Диего жағалауына сәтті қонды.
Мақаламен бөлісу
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript