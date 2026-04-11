Бүгін Алматы мен еліміздің тағы бес қаласында ауа сапасы нашарлайтыны болжанады
"Қазгидромет" мәліметінше, 11 сәуірде Қарағанды, Жезқазған, Балқаш, Теміртау, Астана, Алматы қалаларында ауаның ластануына ықпал ететін қолайсыз метеорологиялық жағдайлар болжанып отыр.
Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар – бұл қысқа мерзімді метеорологиялық факторлардың (желсіздік, әлсіз жел, тұман, инверсия) жиынтығы. Мұндай кезде зиянды (ластаушы) заттар атмосфераның төменгі қабатында жиналып қалады.
Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар кезінде қала тұрғындарына ашық ауада, әсіресе тас жолдар мен басқа да ластаушы көздердің маңында жүруді шектегені жөн. Ал өкпенің созылмалы аурулары, жүрек-қан тамырлары және аллергиялық аурулары бар адамдар сыртқа шыққанда қажетті дәрі-дәрмектерін өзімен бірге алып жүруі керек.
