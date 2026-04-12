Қоғам

Семейдегі биологиялық орталықта ер адамдар арыстандарды таспен атқылаған

Семейдегі биологиялық орталықта ер адамдар арыстандарды таспен атқылаған, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.04.2026 15:20 Сурет: видео скрині
Семей қаласындағы балалар биологиялық орталығында бір топ ер адам арыстандардың назарын аудару үшін олардың вольеріне тас лақтырған. Оқиға видеосын, болжам бойынша, келушілер түсіріп, оны мекеме жариялап, болған жағдайды жануарларға жасалған қатыгездік деп атады, деп хабарлайды Zakon.

Биоорталықтың мәліметінше, мұндай жағдайлар жиілеп кеткен: келушілер, соның ішінде ересектер де, жануарларға тас, таяқ және басқа да заттарды лақтырады. Мекеме өкілдері бұл әрекеттің қатыгездік екенін атап өтіп, жануарларға жауапкершілікпен қарау туралы заңда оларға зиян келтіруге тыйым салынатынын еске салды.

"Биологиялық орталықтағы жануарлар – "көңіл көтеру нысаны" емес, олар ауырсыну, қорқыныш және күйзелісті сезіне алатын тірі жандар. Олар қашып кете де, өзін қорғай да алмайды", – деді мекеме өкілдері.

Орталықта сондай-ақ балалардың мұндай әрекеттерді қайталауы ерекше алаңдаушылық тудыратынын айтты.

Абай облыстық полиция департаменті Abainews порталына оқиға бойынша тексеру жүргізіліп жатқанын хабарлады.

"Қазіргі уақытта бейнебақылау камераларының жазбалары зерттеліп жатыр, ықтимал куәгерлер анықталып, сұралып жатыр. Қатысы бар тұлғалар анықталғаннан кейін олардың әрекеттеріне Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес құқықтық баға беріліп, тиісті процессуалдық шешімдер қабылданады", – делінген хабарламада.
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Екібастұзда балалар жарысында шалбарын жартылай шешкен ер адам көпті шошытты
20:50, 16 қазан 2023
Екібастұзда балалар жарысында шалбарын жартылай шешкен ер адам көпті шошытты
Шымкентте лифтіде бір топ адам ер кісіні аяусыз соққыға жықты
20:45, 13 ақпан 2025
Шымкентте лифтіде бір топ адам ер кісіні аяусыз соққыға жықты
Алматы облысында 3 келі сынапты 100 млн теңгеге сатпақ болған
16:31, Бүгін
Алматы облысында 3 келі сынапты 100 млн теңгеге сатпақ болған
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Махачева ограбили в Италии: "Остался паспорт, кошелек и коврик"
16:17, Бүгін
Махачева ограбили в Италии: "Остался паспорт, кошелек и коврик"
Два пенальти помогли "Окжетпесу" вырвать победу у "Иртыша" и оказаться в тройке КПЛ
16:02, Бүгін
Два пенальти помогли "Окжетпесу" вырвать победу у "Иртыша" и оказаться в тройке КПЛ
Опубликован постер супер-турнира UFC в Белом доме
15:43, Бүгін
Опубликован постер супер-турнира UFC в Белом доме
Блогер высказался о сбежавших из Казахстана известных футбольных функционерах
14:53, Бүгін
Блогер высказался о сбежавших из Казахстана известных футбольных функционерах
