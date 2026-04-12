Семейдегі биологиялық орталықта ер адамдар арыстандарды таспен атқылаған
Сурет: видео скрині
Семей қаласындағы балалар биологиялық орталығында бір топ ер адам арыстандардың назарын аудару үшін олардың вольеріне тас лақтырған. Оқиға видеосын, болжам бойынша, келушілер түсіріп, оны мекеме жариялап, болған жағдайды жануарларға жасалған қатыгездік деп атады, деп хабарлайды Zakon.
Биоорталықтың мәліметінше, мұндай жағдайлар жиілеп кеткен: келушілер, соның ішінде ересектер де, жануарларға тас, таяқ және басқа да заттарды лақтырады. Мекеме өкілдері бұл әрекеттің қатыгездік екенін атап өтіп, жануарларға жауапкершілікпен қарау туралы заңда оларға зиян келтіруге тыйым салынатынын еске салды.
"Биологиялық орталықтағы жануарлар – "көңіл көтеру нысаны" емес, олар ауырсыну, қорқыныш және күйзелісті сезіне алатын тірі жандар. Олар қашып кете де, өзін қорғай да алмайды", – деді мекеме өкілдері.
Орталықта сондай-ақ балалардың мұндай әрекеттерді қайталауы ерекше алаңдаушылық тудыратынын айтты.
Абай облыстық полиция департаменті Abainews порталына оқиға бойынша тексеру жүргізіліп жатқанын хабарлады.
"Қазіргі уақытта бейнебақылау камераларының жазбалары зерттеліп жатыр, ықтимал куәгерлер анықталып, сұралып жатыр. Қатысы бар тұлғалар анықталғаннан кейін олардың әрекеттеріне Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес құқықтық баға беріліп, тиісті процессуалдық шешімдер қабылданады", – делінген хабарламада.
