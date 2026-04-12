Алматы облысында 3 келі сынапты 100 млн теңгеге сатпақ болған
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Алматы облысы полиция департаментінің ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасының қызметкерлері қауіпті химиялық зат – сынапты заңсыз сату бойынша мәміленің жолын кесті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Осылайша оның құқыққа қайшы мақсаттарда қолданылуының алдын алып, ауыр зардаптарға жол берілмеді.
"Жедел-іздестіру іс-шаралары облыстық прокуратураның үйлестіруімен және Алматы облысы бойынша ҰҚКД-мен бірлесіп жүргізілді. Арнайы операция барысында 100 млн теңгеге бағаланған затты сату кезінде Түркістан облысының 28 жастағы тұрғыны ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды", – деп хабарлады Алматы облысы полиция департаменті бастығы Мейрам Әбікеев.
Оқиға орнынан жалпы салмағы 3 келіден асатын "металдық сынап" заты шыны колбада сақталған күйінде тәркіленді.
"Қазіргі уақытта болған жағдайдың барлық мән-жайын жан-жақты және объективті анықтауға бағытталған қажетті тергеу әрекеттері жүргізілуде", – деп толықтырды полковник Әбікеев.
Айта кету керек, сынап – адам өмірі мен денсаулығына елеулі қауіп төндіретін аса улы химиялық элемент. Оның булары ауыр улануға, жүйке жүйесінің зақымдануына әкеліп, сондай-ақ ағза мен қоршаған ортада жиналып, ұзақ мерзімді зиян келтіруі мүмкін.
