Қазақстанда 15 сәуірде дауылды ауа райы күтіледі
"Қазгидромет" РМК синоптиктері 2026 жылғы 15 сәуір, сәрсенбі күні Қазақстан аумағында тұрақсыз ауа райы болатынын болжайды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Метеорологтардың мәліметінше, атмосфералық фронттардың өтуіне байланысты елдің басым бөлігінде жаңбыр жауып, найзағай ойнайды.
Атап айтқанда, батыс, солтүстік және орталық өңірлерде, сондай-ақ оңтүстіктің таулы аймақтарында жауын-шашын мол түсіп, бұршақ жауып, екпіні күшті жел соғады.
"Еліміздің солтүстігінде жауын-шашын аралас болады – жаңбыр және қар". "Қазгидромет" РМК
Сонымен қатар республика бойынша тұман, екпіні күшті жел, ал оңтүстікте шаңды дауыл болжанып отыр. Солтүстік өңірлерде көктайғақ та болуы мүмкін.
Маңғыстау облысында, сондай-ақ солтүстік пен шығыста желдің жылдамдығы секундына 30 метрден асатын өте қатты дауыл күтіледі.
"Бірнеше өңірде: Түркістан, Жамбыл, Алматы облыстарында, Жетісу облысында, Қарағанды облысында және Абай облысында өрт қаупі жоғары деңгейде сақталады", – делінген "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметінің хабарламасында.
