Қоғам

Қазақстанда 15 сәуірде дауылды ауа райы күтіледі

Туча, тучи, штормовое предупреждение, сильный ветер, шквал, буря, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.04.2026 18:00 Фото: unsplash
"Қазгидромет" РМК синоптиктері 2026 жылғы 15 сәуір, сәрсенбі күні Қазақстан аумағында тұрақсыз ауа райы болатынын болжайды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Метеорологтардың мәліметінше, атмосфералық фронттардың өтуіне байланысты елдің басым бөлігінде жаңбыр жауып, найзағай ойнайды.

Атап айтқанда, батыс, солтүстік және орталық өңірлерде, сондай-ақ оңтүстіктің таулы аймақтарында жауын-шашын мол түсіп, бұршақ жауып, екпіні күшті жел соғады.

"Еліміздің солтүстігінде жауын-шашын аралас болады – жаңбыр және қар". "Қазгидромет" РМК

Сонымен қатар республика бойынша тұман, екпіні күшті жел, ал оңтүстікте шаңды дауыл болжанып отыр. Солтүстік өңірлерде көктайғақ та болуы мүмкін.

Маңғыстау облысында, сондай-ақ солтүстік пен шығыста желдің жылдамдығы секундына 30 метрден асатын өте қатты дауыл күтіледі.

"Бірнеше өңірде: Түркістан, Жамбыл, Алматы облыстарында, Жетісу облысында, Қарағанды облысында және Абай облысында өрт қаупі жоғары деңгейде сақталады", – делінген "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметінің хабарламасында.
Айдос Қали
Синоптиктер республика бойынша 1 сәуірде күн құбылмалы болатынын ескертті
10 сәуірде қай өңірлерде найзағай ойнап, қар жауып, көктайғақ болады
Найзағай, екпіні күшті жел және көктайғақ: 3 сәуірде ауа райы қандай болады
Двумя сетами закончился матч казахстанского теннисиста на турнире в Португалии
Чемпион UFC "вычеркнул" топового чеха после глухого нокаута
Казахстанские самбисты стали триумфаторами Кубка мира в Армении
Карлос Алькарас рассказал об одной из самых сложных вещей на корте
