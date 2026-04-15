#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
476.97
562.59
6.27
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
476.97
562.59
6.27
Қоғам

Екібастұзда полиция жол апаты мен ұрлықтың алдын алуға күш салуда

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.04.2026 13:47 Фото: Zakon.kz
Екібастұз қаласында патрульдік полиция күшейтілген режимде жұмыс істеп жатыр. Тәртіп сақшылары жол қозғалысы қауіпсіздігімен қатар, мүліктік қылмыстардың алдын алуға да ерекше назар аударып отыр.

Жыл басынан бері патрульдік полиция қызметкерлері жол қозғалысы ережелерін бұзудың 3155 дерегін анықтап, жолын кесті. Сонымен қатар қала автопаркының техникалық жағдайы да бақылауда.

Әсіресе көліктерді заңсыз қайта жабдықтау мәселесіне баса мән берілуде. Осы уақыт аралығында мұндай 104 құқық бұзушылық тіркелді.

Осыған байланысты Екібастұз қалалық полиция басқармасы әкімшілік полиция бөлімінің бастығының міндетін атқарушы Руслан Сүлейменов түсініктеме берді.

"Сертификаттаудан өтпеген өзгерістер жүргізушіге де, айналасындағыларға да тікелей қауіп төндіреді. Күнделікті патрульдер ұрлықтың алдын алуға, аула аумақтары мен меншік нысандарын бақылауға, жаяу жүргіншілер өткелдеріндегі тәртіпті сақтауға және кез келген құқық бұзушылықтың жолын кесуге бағытталған", — деді Руслан Сүлейменов.

Полиция өкілдері басты мақсат — тек жазалау емес, құқық бұзушылықтың алдын алу екенін атап өтті. Тәртіп сақшылары азаматтарды заң талаптарын сақтауға және жауапкершілік танытуға шақырады.

Айта кету керек, көлік құралының құрылымына енгізілген кез келген өзгеріс міндетті түрде ресми тіркеуден өтуі тиіс. Ал жол қозғалысы ережелерін сақтау — әрбір жүргізушінің жеке жауапкершілігі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Екібастұзда жол қозғалысын өрескел бұзған жүргізуші анықталды
Екібастұзда полиция 4500-ден астам жол ережесін бұзу дерегін анықтады
Астанада қар күреуге жүздеген жол жұмысшы мен техникалар жұмылдырылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
"Готовы бороться за чемпионство": Самородов сделал громкое заявление о планах на РПЛ
Очень трудный матч прогнозируют Рыбакиной на старте "пятисотника" в Штутгарте
Карлос Алькарас высказался о негативе в социальных сетях
Казахстанские дзюдоисты узнали своих первых соперников на чемпионате Азии в Китае
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: