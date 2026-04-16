Алматыда құрғақ шөптің өртенуі азайды – ТЖД
Оның айтуынша, Алматы аумағында ірі орман алқаптары жоқ, бірақ табиғи қордың едәуір бөлігін таулы және орман-саябақ аймақтары құрайды. Олардың қатарында Іле-Алатау ұлттық паркінің 20 мың 805 гектар аумағы, "Медеу" табиғи паркі (708,2 га), сондай-ақ Баум тоғайы (137,7 га) бар. Жыл басынан бері жалпы аумағы 1,3 гектар болатын осындай 51 өрт тіркеліпті. Бұл былтырғы осы уақытпен салыстырғанда едәуір төмен екен.
"Тұрғындар от жаққан кезде абайламайды, тұрмыстық қалдықтан да кейде өрт шығып, құрғақ шөп лезде лап ете түседі", — дейді Константин Канин.
Өрт қаупі артатын маусым қарсаңында қалада бірнеше алдын алу жұмысы қолға алынды. Атап айтқанда, тұрғын үйлердің шекаралары мен тау бөктерінде минералдандырылған жолақтар жасалып жатыр. Аудан әкімдіктерімен бірлесіп, мұндай учаскелердің 5,5 шақырымнан астамы жабдықталып, 10 гектар аумақтағы тез тұтайтын қураған өсімдік шабылған.
Өрт ошағын ерте анықтап, өрт қауіпсіздігінің ережесін сақтау қажеттігін туристерге ескерту мақсатында Шымбұлақ, Медеу мен Бутаковка шатқалының үш жерінде ұшқышсыз ұшатын аппарат қолдана бастаған, сондай-ақ камерамен жабдықталған бейнебақылау жүйесі де жұмыс істейді.
Сонымен қатар "Көк-Төбе" телерадио мұнарасында екі бейнекамера және Алатау ауданының индустриялық аймағында бір камера орнатылған.
Сонымен қатар қалада орман-саябақ және тау бөктері аумақтарында күн сайын кезекшілік атқаратын жедел әрекет ететін топтар да құрылған.
Жедел әрекет ету мақсатында биылғы 30 наурыздан бастап Іле-Алатау ұлттық паркі, "Көк-Төбе" паркі мен Шымбұлақтың аумағында механикаландырылған күзет қызметі жұмыс істей бастады.
"Өртке көбіне адам себеп болып жатады. Сондықтан біз түсіндіру жұмысын күшейтіп, тұрғындарға қауіпсіздік ережесін қатаң сақтау қажеттігін барынша ескертіп жатырмыз", — деп атап өтті спикер.
Тұрғындар мен туристер өрт қауіпсіздігі ережесін қатаң сақтауы керек:
- демалыс орнында қоқыс пен тез тұтанатын қалдық қалдырмаңыз;
- жанып тұрған сіріңке мен темекі тұқылын тастамаңыз, құрғақ шөпті әдейі өртеуге жол бермеңіз;
- от пен мангалды арнайы жабдықталған жерде ғана пайдаланыңыз.
Сонымен бірге:
- өсімдігі қурап тұрған аумақта;
- ағаштың асты мен орман-саябақ аймағында;
- жанғыш материалдан жасалған шатыр мен құрылыстың астында;
- парктер, арнайы жабдықталмаған демалыс аймақтарында;
- тұрғын үйлерде, сондай-ақ балкондар мен лоджияларда;
- құрылыста, гаражда, шатыр мен төбеде;
- ғимараттар, құрылыстар мен жанғыш материалдар сақталатын орындардың маңында
Өрт қаупі артатын кезде ашық от жағуға қатаң тыйым салынады.