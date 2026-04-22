Рудный әкімі рұқсатсыз салынған барға қарсы сотта жеңіске жетті
Рудный қаласында сот жер телімін заңсыз иеленіп, рұқсатсыз салынған қосалқы құрылысты бұзуға міндеттеді. Сот қала әкімдігінің талабын қолдап, жерді көңіл көтеру қажеттілігі үшін өз бетінше басып алу заңды бұзатынын растады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Оқиға қала тұрғынының шағымынан басталған. Ол үйінің жанында пайда болған заңсыз "бардың" шуынан әбден шаршаған. Прокуратура тексерісі тұрғындардың шағымын растады: азамат ешқандай рұқсат құжатынсыз көпқабатты үй маңындағы жер телімін басып алып, онда капитальды құрылыс салған.
Тергеу барысында белгілі болғандай, бұл ғимарат мақсатсыз пайдаланылған – онда жиі жиналыстар өтіп, алкоголь ішіліп, тыныштық бұзылған.
"Рудный қалалық соты Рудный қаласының әкімі азамат К-ға қатысты заңсыз иеленген жер учаскесін қосалқы құрылысты бұзу арқылы босату туралы талап арызын қарады. Сот шешімімен талап толық қанағаттандырылды", – делінген сот хабарламасында.
Сот шешімі заңды күшіне енген.
