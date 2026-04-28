#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+15°
$
457.21
534.62
6.08
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+15°
$
457.21
534.62
6.08
Қоғам

Заң мен Тәртіп: Әділ қоғам негізі – қаржылық қауіпсіздік және құқықтық мәдениет

Ұлытау облысының шалғай өңірінде орналасқан Қаражал қаласында құқықтық мәдениетті арттыруға және азаматтардың қаржылық қауіпсіздігін нығайтуға бағытталған кең ауқымды ақпараттық-ағартушылық форум өтті. 28.04.2026 16:24
Ұлытау облысының шалғай өңірінде орналасқан Қаражал қаласында құқықтық мәдениетті арттыруға және азаматтардың қаржылық қауіпсіздігін нығайтуға бағытталған кең ауқымды ақпараттық-ағартушылық форум өтті.

Іс-шараны Ұлытау облысы бойынша экономикалық тергеп-тексеру департаменті, Полиция департаменті, ҚР Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің облыстық департаменті және "Ұлытау жастары" қоғамдық бірлестігі бірлесіп ұйымдастырды. Форум жұмысына БАҚ өкілдері мен "Ұлытау" телеарнасы қатысты.

Шара аясында қала тұрғындары мен жастар арасында заманауи қауіп-қатерлердің алдын алу бойынша кешенді түсіндіру жұмыстары жүргізілді.

Басты тақырыптар:

  • қаржылық қауіпсіздік: Дропперлік схемаларға тартылудан сақтану және цифрлық гигиена ережелері;
  • цифрлық гигиена, киберқауіпсіздік: Дипфейк (deepfake) технологиялары арқылы жасалатын алаяқтықтың қаупі;
  • нашақорлыққа қарсы күрес: Есірткі қылмысының алдын алу және салауатты өмір салтын насихаттау.

Сурет: Ұлытау облысы әкімдігінің баспасөз қызметі

Қатысушылар үшін теориялық білімді бекіту мақсатында интерактивті лекциялар мен сұрақ-жауап форматындағы викториналар ұйымдастырылып, нақты кейстер талданды.

Форумның практикалық бөлімінде күштік құрылымдардың жұмысы таныстырылды:

  • кинологиялық қызмет: Қызметтік иттердің есірткі заттары мен тыйым салынған бұйымдарды іздеудегі мүмкіндіктері көрсетілді.
  • арнайы мақсаттағы жасақ: Тактикалық дайындық элементтері мен құқық бұзушылықтардың жолын кесу әдіс-тәсілдерін паш етті.

Сурет: Ұлытау облысы әкімдігінің баспасөз қызметі

Сурет: Ұлытау облысы әкімдігінің баспасөз қызметі

Маңыздылығы

Мамандардың пікірінше, мұндай кешенді шаралар жастардың бойында алаяқтық, соның ішінде интернет-аляақтық, киберқылмыс пен есірткі қылмысына қарсы "иммунитет" қалыптастыруға көмектеседі. Бұл – Ұлытау облысының елді мекендерінде өтіп жатқан профилактикалық кездесулер сериясының жалғасы. Бұған дейін ұқсас шара Жәйрем кентінде өткен болатын.

Ұйымдастырушылар атап өткендей, тіпті шалғай аймақтардағы тұрғындармен тікелей диалог орнату – қоғамда "Заң мен Тәртіп" қағидатын орнықтырудың ең тиімді жолы.

Сурет: Ұлытау облысы әкімдігінің баспасөз қызметі

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алматыда жастар арасында құқықтық мәдениет қалыптастыру мақсатында 300-ден астам іс-шара өтті
Алматыда жастар арасында құқықтық мәдениет қалыптастыру мақсатында 300-ден астам іс-шара өтті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: