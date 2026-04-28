Заң мен Тәртіп: Әділ қоғам негізі – қаржылық қауіпсіздік және құқықтық мәдениет
Іс-шараны Ұлытау облысы бойынша экономикалық тергеп-тексеру департаменті, Полиция департаменті, ҚР Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің облыстық департаменті және "Ұлытау жастары" қоғамдық бірлестігі бірлесіп ұйымдастырды. Форум жұмысына БАҚ өкілдері мен "Ұлытау" телеарнасы қатысты.
Шара аясында қала тұрғындары мен жастар арасында заманауи қауіп-қатерлердің алдын алу бойынша кешенді түсіндіру жұмыстары жүргізілді.
Басты тақырыптар:
- қаржылық қауіпсіздік: Дропперлік схемаларға тартылудан сақтану және цифрлық гигиена ережелері;
- цифрлық гигиена, киберқауіпсіздік: Дипфейк (deepfake) технологиялары арқылы жасалатын алаяқтықтың қаупі;
- нашақорлыққа қарсы күрес: Есірткі қылмысының алдын алу және салауатты өмір салтын насихаттау.
Сурет: Ұлытау облысы әкімдігінің баспасөз қызметі
Қатысушылар үшін теориялық білімді бекіту мақсатында интерактивті лекциялар мен сұрақ-жауап форматындағы викториналар ұйымдастырылып, нақты кейстер талданды.
Форумның практикалық бөлімінде күштік құрылымдардың жұмысы таныстырылды:
- кинологиялық қызмет: Қызметтік иттердің есірткі заттары мен тыйым салынған бұйымдарды іздеудегі мүмкіндіктері көрсетілді.
- арнайы мақсаттағы жасақ: Тактикалық дайындық элементтері мен құқық бұзушылықтардың жолын кесу әдіс-тәсілдерін паш етті.
Маңыздылығы
Мамандардың пікірінше, мұндай кешенді шаралар жастардың бойында алаяқтық, соның ішінде интернет-аляақтық, киберқылмыс пен есірткі қылмысына қарсы "иммунитет" қалыптастыруға көмектеседі. Бұл – Ұлытау облысының елді мекендерінде өтіп жатқан профилактикалық кездесулер сериясының жалғасы. Бұған дейін ұқсас шара Жәйрем кентінде өткен болатын.
Ұйымдастырушылар атап өткендей, тіпті шалғай аймақтардағы тұрғындармен тікелей диалог орнату – қоғамда "Заң мен Тәртіп" қағидатын орнықтырудың ең тиімді жолы.
