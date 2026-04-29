#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
457.21
534.62
6.08
Қоғам

Маңғыстау облысында кәмелетке толмаған жүргізуші анықталды

29.04.2026 11:45 Фото: Zakon.kz
"Құқықтық тәртіп" жедел-профилактикалық іс-шарасы барысында патрульдік полиция қызметкерлері жолда күмән тудырған Subaru Forester автокөлігін байқады.

Полиция қызметкерлерінің заңды тоқтау талабына жүргізуші бағынбай, жоғары жылдамдықпен қозғалысын жалғастырған.

Қуып жету нәтижесінде көлік тоқтатылып, жүргізуші ұсталды. Тексеру барысында көлік тізгінінде кәмелетке толмаған жасөспірім отырғаны анықталды.

Аталған дерек бойынша кәмелетке толмаған жүргізуші көлік құралын жүргізуші куәлігінсіз басқарғаны үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылды.

Сонымен қатар оның анасы кәмелетке толмаған баланы тәрбиелеу, оның құқықтарын қорғау және қауіпсіздігін қамтамасыз ету міндеттерін тиісінше орындамағаны үшін жауапкершілікке тартылды.

Автокөлік мамандандырылған айыптұраққа қойылды. Кәмелетке толмаған жасөспіріммен және оның заңды өкілімен профилактикалық түсіндіру жұмыстары жүргізілді.

Ата-аналарға балалардың көлік құралдарын басқаруына жол бермеу жөніндегі заң талаптары қосымша түсіндірілді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
