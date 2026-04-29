#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
461.55
540.38
6.15
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
461.55
540.38
6.15
Қоғам

Жабайы болмысын сақтаған: Алматы зоопаркіндегі екі құс еркіндікке жіберілді

Жабайы болмысын сақтаған: Алматы зоопаркіндегі екі құс еркіндікке жіберілді, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.04.2026 17:58 Сурет: pixabay
2026 жылғы 29 сәуірде Алматы хайуанаттар бағы "құстар әлеміндегі" маңызды жаңалықпен бөлісті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алматы хайуанаттар бағының әлеуметтік желідегі парақшасында бір жұп ителгінің туған мекеніне – табиғат аясына оралғаны жайлы бейнежазба пайда болды.

"Қазан айында табиғатты қорғау прокуратурасы бізге тәркіленген құстарды тапсырған болатын. Зообақ олар үшін уақытша баспана мен шипажайға айналды. Біз барлық ветеринарлық шараларды жасадық. Әрі қарай мониторинг жасау үшін чип салынды; құстардың күш-қуатын толық қалпына келтіруіне жағдай жасадық. Ең бастысы – біздің мамандар құстардың жабайы табиғатын жоғалтпағанын растады. Демек, олардың нағыз үйі – еркін аспан. Сот шешімінен кейін көптен күткен сәт те келіп жетті",- делінген ақпаратта.

Осылайша, орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясымен бірлесіп, ителгілер Кербұлақ ауданында табиғатқа жіберілді.

"Мұндай құтқару оқиғалары тек жұмыла жасалған еңбек пен табиғатқа деген шексіз махаббаттың арқасында жүзеге асады. Туған өлкеміздің табиғатына бейжай қарамайтын әрбір жанға алғыс айтамыз!",- деп мәлімдеді мамандар.

Бұған дейін Алматы зообағында туылған тянь-шань қоңыр аюының сүйкімді қонжықтарына есім берілгенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: