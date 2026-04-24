Алматы хайуанаттар бағы жағымды жаңалықпен бөлісті
Сурет: Instagram/almatyzoo
Алматы зообағында туылған тянь-шань қоңыр аюының сүйкімді қонжықтарына есім берілді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы бүгін, 2026 жылғы 24 сәуірде бақтың Instagram парақшасындағы жазбадан белгілі болды.
"Қуанышты жаңалық! Біздің зообағымызда дүниеге келген тянь-шань қоңыр аюының сүйкімді қонжықтарына есім берілді! Бұл ерекше сәтке бірге атсалысқан баршаңызға шын жүректен алғыс айтамыз. Көпшіліктің таңдауы бойынша кішкентай достарымыздың есімдері: Аян және Дая",- деп мәлімдеді мамандар.
Хайуанаттар бағының әкімшілігі қонжықтардың күн сайын өсіп, ойнап, айналасына жылу сыйлап жүргенін жеткізді.
"Олардың алғашқы қадамдары мен тәтті қылықтарын өз көздеріңізбен көргіңіз келсе — зообағымызға келіңіздер! Сіздерді және жақындарыңызды асыға күтеміз". Алматы хайуанаттар бағы
