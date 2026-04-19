Жетісу облысында сирек кездесетін қар барысы камераға түсіп қалды
2026 жылғы 18 сәуірде Жетісудағы ұлттық паркте мемлекеттік инспектор қар барысын (ілбіс) видеоға түсірді, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Алтын-Емел" мемлекеттік ұлттық табиғи паркі аумағында ерекше оқиға тіркелді – парк қызметкері Ерлан Молдахметов кезекті аумақты бақылау кезінде қар барысын видеоға түсіріп үлгерді.
Қар барысы – Қазақстанның Қызыл кітабына енгізілген жыртқыш аң, оның табиғи ортада еркін жүріп-тұруы экожүйенің тұрақтылығы мен қорғалуының маңызды көрсеткіші.
Ұлттық парк мамандары бұл видео табиғатты қорғау және биологиялық әртүрлілікті сақтау жұмыстарының нәтижелілігін айғақтайтындығын атап өтті.
Бұған дейін Алматы тауларының етегінен бірнеше рет бой көрсеткен қар барысы қайда кеткенін жазғанбыз.
