#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+11°
$
469.52
553.75
6.15
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+11°
$
469.52
553.75
6.15
Қоғам

Жетісу облысында сирек кездесетін қар барысы камераға түсіп қалды

19.04.2026 12:55
2026 жылғы 18 сәуірде Жетісудағы ұлттық паркте мемлекеттік инспектор қар барысын (ілбіс) видеоға түсірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Алтын-Емел" мемлекеттік ұлттық табиғи паркі аумағында ерекше оқиға тіркелді – парк қызметкері Ерлан Молдахметов кезекті аумақты бақылау кезінде қар барысын видеоға түсіріп үлгерді.

Қар барысы – Қазақстанның Қызыл кітабына енгізілген жыртқыш аң, оның табиғи ортада еркін жүріп-тұруы экожүйенің тұрақтылығы мен қорғалуының маңызды көрсеткіші.

Ұлттық парк мамандары бұл видео табиғатты қорғау және биологиялық әртүрлілікті сақтау жұмыстарының нәтижелілігін айғақтайтындығын атап өтті.

Бұған дейін Алматы тауларының етегінен бірнеше рет бой көрсеткен қар барысы қайда кеткенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Ұйытқыған жел, найзағай мен шаңды дауыл: 20 сәуірде Қазақстан бойынша 14 өңірде дауылды ескерту жарияланды
17:25, Бүгін
Ұйытқыған жел, найзағай мен шаңды дауыл: 20 сәуірде Қазақстан бойынша 14 өңірде дауылды ескерту жарияланды
Көлсай көлдерінде аландарын ерткен қар барысы фототұзаққа түсіп қалды
21:57, 05 желтоқсан 2024
Көлсай көлдерінде аландарын ерткен қар барысы фототұзаққа түсіп қалды
Алматы тауларында ойнап жүрген аландар камераға түсіп қалды – сирек кездесетін кадрлар
14:48, 26 ақпан 2026
Алматы тауларында ойнап жүрген аландар камераға түсіп қалды – сирек кездесетін кадрлар
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Видеообзор победы Елены Рыбакиной в финале элитного турнира в Германии
18:08, Бүгін
Видеообзор победы Елены Рыбакиной в финале элитного турнира в Германии
Казахстанская гимнастка завоевала медаль этапа Кубка мира в Азербайджане
17:57, Бүгін
Казахстанская гимнастка завоевала медаль этапа Кубка мира в Азербайджане
Драмой завершился матч "Атырау" - "Кызылжар" в КПЛ
17:55, Бүгін
Драмой завершился матч "Атырау" - "Кызылжар" в КПЛ
Елена Рыбакина стала триумфатором топ-турнира в Германии
17:28, Бүгін
Елена Рыбакина стала триумфатором топ-турнира в Германии
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: