Қоғам

Алматы тауларында ойнап жүрген аландар камераға түсіп қалды – сирек кездесетін кадрлар

Алматы тауларында ойнап жүрген аландар камераға түсіп қалды – сирек кездесетін кадрлар, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.02.2026 14:48
Алматы мемлекеттік табиғи қорығындағы көңілді аландар фототұзаққа ілікті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы бүгін, 2026 жылғы 26 ақпанда қорық қызметкерлері мәлімдеді.

"Сирек кездесетін бұл кадрлар – табиғаттың тылсым тіршілігінен сыр шертетін ерекше сәттер.Аландар бір-бірімен алаңсыз ойнап, анасының қимылын қайталап, аңшылыққа қажет дағдыларды үйренеді. Осы арқылы болашақта өз бетімен жеке тіршілік етуге бейімделеді",- делінген ақпаратта.

Сондай-ақ, мамандар ілбіс немесе қар барысы – Қазақстанның Қызыл кітабына енген, саны азайып бара жатқан жыртқыш екенін еске салды.

Бұған дейін Алматы тауларының етегінен бой көрсеткен қар барысы қайда кеткенін жазған болатынбыз.

Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
