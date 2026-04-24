#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
462.87
540.72
6.16
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Қаржы

Таңдау көп болса – табыс та жоғары: Ұлттық банк жеке зейнетақы қорлары туралы пікір білдірді

Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.04.2026 18:19 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Қазақстан Ұлттық банкінің төрағасы Тимур Сүлейменов 2026 жылғы 24 сәуірде өткен брифингте қазақстандықтарға зейнетақы жинақтарын толықтай жеке басқарушы компанияларға беру мүмкіндігі туралы ұсынысқа пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Журналистер бұл өзгеріс бірнеше зейнетақы қорының пайда болуына әкелмей ме және Ұлттық банк зейнетақы жинақтарын дұрыс басқара алмай жатыр дегенді білдіре ме деп сұрады.

"Мұндай реформа 2023 жылы енгізілген. Сол кезде азаматтарға өздерінің жеке шотындағы қаражаттың 50%-ына дейін жеке басқарушы компанияларға беру мүмкіндігі берілген. Алайда бұл мүмкіндік кеңінен қолданылмаған – қазір жеке басқаруда 100 млрд теңгеден аз қаражат ғана бар. Сондықтан бұл үлесті 100%-ға дейін арттыру – қисынды қадам". Тимур Сүлейменов

Оның сөзінше, әр адам өз жинағын қайда беретінін өзі шешуі керек: не оны тұрақты әрі сақ саясат ұстанатын Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында (БЖЗҚ) қалдыруға болады, не тәуекелі жоғары, бірақ табысы көбірек болуы мүмкін жеке қорларға беруге болады.

"Бұл – әр азамат өзі қабылдай алатын шешім, оған ешкім кедергі жасамауы керек. Сондықтан мен салымшының қалауымен жинақтың 100%-ын жеке басқаруға беруге мүмкіндік болғанын қолдаймын. Шағын портфельді басқару оңайырақ: шешімдерді тез қабылдауға болады, жағдайға қарай инвестицияны жылдам өзгертуге мүмкіндік бар. Бұл да артықшылық. Егер мұндай өзгеріс заңмен бекітілсе, ол болашақ зейнеткерлер үшін тиімді болады. Себебі таңдау көп болса – бәсеке артады, ал бәсеке болса, қорлар жақсы жұмыс істеп, зейнетақыға түсетін табысты көбейтуге тырысады", – деді ол.

Бұған дейін Қазақстан Ұлттық банкі базалық мөлшерлеме бойынша шешім қабылдағанын жазғанбыз

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: